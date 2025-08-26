«Це не туризм, це робота», — віцемер Коренєв пояснив двотижневе відрядження у румунську кондитерську

Віцемер Коренєв пояснив двотижневе відрядження у румунську кондитерську. Фото: "МикВісті"

Заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв заявив, що два тижні у Румунії домовлявся про поставку 10 камер спостереження до Миколаєва.

Про це він розповів у коментарі миколаївському медіа «Новини-N».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що загалом у 2023 році заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв провів за кордоном 78 днів. З них 15 віцемер був у відрядженні у румунському місті Брашов. Офіційна мета візиту — налагодження зв’язку щодо співпраці по відновленню міста.

Тоді організатором поїздки зазначили компанію «DOSWEET NCAKE S.R.L». Виявилося, що це невелика кондитерська, яка була зареєстрована у 2020 році у місті Брашові з основним видом діяльності: виготовлення хліба, тортів та свіжої випічки. У компанії один співробітник, а її власниця взагалі родом з Миколаєва.

Реагуючи на цю інформацію, Сергій Коренєв відповів, що співпраця з Румунією дала свої плоди: від власниці «DOSWEET NCAKE S.R.L» Наталі та місцевих волонтерів місто отримало 10 камер відеоспостереження Dahua Speed Dome. Коренєв також заявив, що про те, що його відрядження оформили на кондитерську він не знав і «у це питання не вникав».

— Ще у 2022 році до міської ради звернулася підприємець з міста Брашова на ім’я Наталя. Вона емігрувала до Румунії ще до війни і відкрила там кондитерську. З початком вторгнення Наталя займається волонтерством, допомагає Україні. У нас з нею всі контакти підтримував директор КП «Інформаційно-обчислювальний центр» Евген Богаченко. Саме Наталя й надіслала до Миколаєва запрошення до Румунії, обіцяючи організувати потрібні нам контакти з місцевими волонтерськими та іншими організаціями. До речі, саме вона збирала гроші на ті 10 камер спостереження, які ми привезли. Природньо, що запрошення вона оформила від підприємства, яке їй належить, а саме від кондитерської. Мабуть так їй було зручніше – я в це питання не вникав, не вважаючи його важливим, — розповів Сергій Коренєв.

Що саме заступник міського голови робив протягом цих двох тижнів — так і не розповів.

До того ж, раніше у коментарі журналістам Nikcenter Сергій Коренєв взагалі заявив, що у відповіді на запит допустили помилку, адже він у Брашові взагалі ніколи не був у відрядженні.

— Ви щось плутаєте. Значить, ця інформація не відповідає дійсності. Я жодного разу у місто Брашов не їздив. Я не був у Брашові у відрядженні. Це значить було якось… з кимось іншим… Якщо такі запитання ви задаєте, мені для того, щоб виїхати, не потрібно їхати у відрядження. Я розумію підґрунтя питання. Дивіться, я маю змогу перетинати кордон. Це або якась технічна помилка, я не розумію що це, — сказав він.

Зазначимо також, що за відкритими даними, саме в Румунії після початку повномасштабного вторгнення проживає дружина Сергія Коренєва.

Прокоментував віцемер і свої поїздки 45 днів до Токіо. Так, за його словами, завдяки співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) миколаївські підприємства «Миколавоблтеплоенерго», «Миколаївводоканал», «ЕЛУ автодоріг» та «Миколаївкомунтранс» отримали техніку та обладнання на суму понад півмільярда гривень. Це дробарки, екскаватори, гідромолоти, навантажувачі та інша техніка, яка дозволяє прибирати наслідки руйнувань та впроваджувати сучасну систему переробки будівельних відходів.

На думку Сергія Коренєва, відрядження за кордон, які здійснюють представники міської влади, мають надзвичайно важливе значення для відбудови Миколаєва. Саме завдяки таким поїздкам місто отримує реальну допомогу від міжнародних партнерів, яка вже сьогодні використовується для потреб громади.

— Таким чином, подібні відрядження — це не про туризм чи формальність. Це конкретна робота, результатом якої є техніка, обладнання та сучасні рішення, які вже сьогодні працюють на користь громади Миколаєва, — наголосив Коренєв.

Загалом всі відрядження заступника міського голови обійшлось бюджету в 143,5 тисячі гривень. У період з 1 січня 2023 по кінець 2024 року ця сума склала 113 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що віцемер Миколаєва Сергій Коренєв, головний архітектор міста Євген Поляков та начальник відділу стандартизації Миколаївської міськради Дмитро Канарський 20 березня відвідали міжнародний форум «Відбудова України з Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», що відбувся в рамках Smart City Summit & Expo 2025 у Тайбеї.