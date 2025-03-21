Віцемер Миколаєва Коренєв відвідав конференцію з відбудови у Тайвані

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, віцемер Сергій Коренєв та начальник відділу стандартизації міськради Дмитро Канарський на форумі з відбудови України в Тайвані. Фото: Сергій Корєнев

Віцемер Миколаєва Сергій Коренєв, головний архітектор міста Євген Поляков та начальник відділу стандартизації Миколаївської міськради Дмитро Канарський 20 березня відвідали міжнародний форум «Відбудова України з Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», що відбувся в рамках Smart City Summit & Expo 2025 у Тайбеї.

Миколаївська делегація ознайомилася з роботою міського ситуаційного центру та провела зустріч з виробниками обладнання для зберігання енергії.

Про це в коментарі «МикВісті» розповів віцемер Миколаєва Сергій Коренєв.

— Вивчали роботу ситуаційного центру міста Тайбей, застосування штучного інтелекту в роботі міського відеонагляду, ознайомилися з системою аналітичної обробки даних щодо стану доріг та транспортного потоку. З виробниками обладнання для зберігання енергії обговорили плани щодо співпраці. Виробники програмного забезпечення по розпізнаванню обличь, розпізнаванню реєстраційних номерів надали свої пропозиції, — зазначив він.

Захід був організований спільно Тайбейською асоціацією комп’ютерів та МЗС Тайваню. Метою форуму було об’єднати представників українських міст, тайванських технологічних компаній та експертів для обговорення того, як смарт-технології можуть прискорити відбудову міської інфраструктури України та сприяти її сталому розвитку.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, до складу української делегації увійшли представники місцевого самоврядування та бізнесу з Миколаєва, Львова, Києва, Тернополя, Ужгорода, Вінниці, Дніпра, Харкова, Житомира, Бучі та інших міст, пишуть «МикВісті».

Віцемер Миколаєва Сергій Коренєв та Міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун. Фото: Сергій Коренєв

Загалом понад 30 українських учасників взяли участь у заході. Очолив делегацію мер Львова Андрій Садовий. Усі витрати на поїздку покрила приймаюча сторона.

Програма форуму включала вступні звернення, тематичні презентації та панельну дискусію. Під час заходу делегація обговорила можливості для співпраці з тайванським бізнесом у сфері відновлення критичної інфраструктури та впровадження інноваційних рішень для відбудови міст України.

У вступному слові Міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун відзначив, що за останні роки уряд і народ Тайваню виділили понад 130 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу та відновлення критичної інфраструктури України.

— Форум є ключовою можливістю для тайваньських технологічних компаній взаємодіяти з українськими представниками та досліджувати, як ІТ та рішення для розумних міст можуть прискорити відновлення України, – сказав він.

Враховуючи, що відновлення України, як очікується, коштуватиме 486 мільярдів доларів США, міністр Лінь заявив, що Тайвань «прагне співпрацювати з лідерами українських міст і допомагати впроваджувати розумні рішення».

Окрім цього, українська делегація запросила тайванські компанії взяти участь в інвестиційному форумі у Львові.

— Ми також запросили тайванський бізнес до Львова — на інвестиційний форум. А в червні 20 львівських компаній вирушать до Тайваню, щоб будувати зв’язки і відкривати нові можливості для міста та країни, — написав Андрій Садовий.

Делегація України на міжнародному форуму «Відбудова України з Тайванем». Фото: Сергій Коренєв

Форум «Відбудова України разом із Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», який відвідала українська делегація Фото: Андрій Садовий Форум «Відбудова України разом із Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», який відвідала українська делегація Фото: Андрій Садовий Форум «Відбудова України разом із Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», який відвідала українська делегація Фото: Андрій Садовий Форум «Відбудова України разом із Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», який відвідала українська делегація Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, що нещодавно Миколаївська громада отримала 400 ноутбуків для закладів професійно-технічної освіти. Як повідомили у Асоціації міст України, обладнання передано народом Тайваню.