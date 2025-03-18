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Профтехзаклади Миколаєва отримали 400 ноутбуків від Тайваню

Ноутбуки для Миколаївської громади. Фото Асоціації міст УкраїниНоутбуки для Миколаївської громади. Фото Асоціації міст України

Миколаївська громада отримала 400 ноутбуків для закладів професійно-технічної освіти.

Як повідомили у Асоціації міст України, обладнання передано народом Тайваню.

Загалом Україні передали 2907 одиниць комп’ютерного обладнання. Гуманітарну допомогу отримали:

  • Бучанська громада — 170 ноутбуків,
  • Дніпровська громада — 307 ноутбуків,
  • Запорізька громада — 620 ноутбуків,
  • Миколаївська громада — 400 ноутбуків,
  • Сумська громада — 360 ноутбуків,
  • Харківська громада — 570 ноутбуків,
  • Херсонська громада — 190 ноутбуків,
  • Чернігівська громада — 290 ноутбуків.
Ноутбуки для Миколаївської громади. Фото Асоціації міст УкраїниНоутбуки для Миколаївської громади. Фото Асоціації міст України

Нагадаємо, що школярі з двадцяти громад та інтернатів Херсонщини отримали 1,5 тисячі ноутбуків від Уряду ОАЕ. Загалом 56 тисяч учнів регіону навчаються дистанційно.

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