Профтехзаклади Миколаєва отримали 400 ноутбуків від Тайваню
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- Альона Коханчук
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12:45, 18 березня, 2025
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Миколаївська громада отримала 400 ноутбуків для закладів професійно-технічної освіти.
Як повідомили у Асоціації міст України, обладнання передано народом Тайваню.
Загалом Україні передали 2907 одиниць комп’ютерного обладнання. Гуманітарну допомогу отримали:
- Бучанська громада — 170 ноутбуків,
- Дніпровська громада — 307 ноутбуків,
- Запорізька громада — 620 ноутбуків,
- Миколаївська громада — 400 ноутбуків,
- Сумська громада — 360 ноутбуків,
- Харківська громада — 570 ноутбуків,
- Херсонська громада — 190 ноутбуків,
- Чернігівська громада — 290 ноутбуків.
Нагадаємо, що школярі з двадцяти громад та інтернатів Херсонщини отримали 1,5 тисячі ноутбуків від Уряду ОАЕ. Загалом 56 тисяч учнів регіону навчаються дистанційно.
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