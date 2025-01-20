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Міжнародна допомога: школярам Херсонщини передали 1,5 тисячі ноутбуків

Ноутбуки, які передали школярам Херсонщини від ОАЕ. Фото: Херсонська МВАНоутбуки, які передали школярам Херсонщини від ОАЕ. Фото: Херсонська МВА

Школярі з двадцяти громад та інтернатів Херсонщини отримали 1,5 тисячі ноутбуків від Уряду ОАЕ. Загалом 56 тисяч учнів регіону навчаються дистанційно.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ноутбуки отримали дітлахи військових, які боронять нашу країну, а також діти з вразливих категорій. Певен, що вони стануть помічниками у навчанні і допоможуть розкрити потенціал і таланти малечі. Це ще один важливий крок, щоб зберегти освіту на Херсонщині і дати нашим дітям можливість навчатися та будувати своє майбутнє, навіть у найскладніших умовах», — зазначив він.

Раніше повідомлялось, що представництво ЮНІСЕФ в Україні передало Херсонщині 50 портативних зарядних станцій «EcoFlow». 

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