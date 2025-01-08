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Херсонщина отримала 50 портативних зарядних станцій від ЮНІСЕФ

Портативні зарядні станції «EcoFlow», які передали Херсонщині. Фото: Херсонська ОВАПортативні зарядні станції «EcoFlow», які передали Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Представництво ЮНІСЕФ в Україні передало Херсонщині 50 портативних зарядних станцій «EcoFlow». 

Як повідомили в Херсонській ОВА, обладнання буде передане підрозділам соціального захисту, а також установам та організаціям, які забезпечують життєдіяльність у регіоні.

«Це не перша партія допомоги від ЮНІСЕФ. Попри війну відповідні підрозділи та служби працюють, а наші партнери забезпечують для цього необхідні умови», — зазначив заступник голови Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві дитсадок та школа отримали потужний генератор від міжнародних партнерів.

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