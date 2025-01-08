Херсонщина отримала 50 портативних зарядних станцій від ЮНІСЕФ
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- Світлана Іванченко
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23:44, 08 січня, 2025
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Представництво ЮНІСЕФ в Україні передало Херсонщині 50 портативних зарядних станцій «EcoFlow».
Як повідомили в Херсонській ОВА, обладнання буде передане підрозділам соціального захисту, а також установам та організаціям, які забезпечують життєдіяльність у регіоні.
«Це не перша партія допомоги від ЮНІСЕФ. Попри війну відповідні підрозділи та служби працюють, а наші партнери забезпечують для цього необхідні умови», — зазначив заступник голови Херсонської ОВА Ярослав Шанько.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві дитсадок та школа отримали потужний генератор від міжнародних партнерів.
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