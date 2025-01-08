У Миколаєві дитсадок та школа отримали генератор від Німеччини

Новий генератор. Скриншот з відео опублікованого Миколаївською міською радою

У Миколаєві дитсадок та школа отримали потужний генератор від міжнародних партнерів.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

У грудні 2024 року місто отримало допомогу від німецьких благодійників із міста Леєр (Східна Фризія). Потужний генератор 60 кВт тепер буде забезпечувати безперебійну роботу дитячого садка та школи.

Також зазначається, що цього року очікується постачання ще одного генератора потужністю близько 100 кВт для одного з комунальних підприємств Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що миколаївський дитячий садок №5 отримав генератор від благодійників.

Також такі генератори були передані Миколаївським ліцеям №22 та №55.