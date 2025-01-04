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Благодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві

Благодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві. Фото: Центр підтримки бізнесуБлагодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві. Фото: Центр підтримки бізнесу

Миколаївський дитячий садок №5 отримав генератор від благодійників. 

Про це повідомили в Центрі підтримки бізнесу.

Генератор має потужність 25 кВт і здатний забезпечити безперебійне електропостачання навіть під час тривалих відключень. 

Благодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві. Фото: Центр підтримки бізнесуБлагодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві. Фото: Центр підтримки бізнесу
Благодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві. Фото: Центр підтримки бізнесуБлагодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві. Фото: Центр підтримки бізнесу
Благодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві. Фото: Центр підтримки бізнесуБлагодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві. Фото: Центр підтримки бізнесу

Цю ініціативу реалізували спільними зусиллями Ukraine Task Force of Rotary Germany, «Ротарі Клуб Миколаїв» та гуманітарний штаб «Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку».

«Ми розпочинаємо новий рік із продовження програми забезпечення освітніх закладів Миколаєва генераторами. Це важливий крок для стабільної роботи дитячих садків і шкіл у непростих умовах», – зазначив паст-президент «Ротарі Клубу Миколаїв» Артем Ващиленко.

Нагадаємо, раніше такі генератори були передані Миколаївським ліцеям №22 та №55.

Як працюють генератори  

Принцип роботи автономної міні-електростанції полягає у перетворенні механічної енергії на електричну за допомогою такого явища як електромагнітна індукція. Для цього генератор бензиновий оснащується двигуном внутрішнього згоряння, який обертає ротор у магнітному полі, створюючи змінний електричний струм. До конструкції генератора входять такі компоненти: 

  • двигун внутрішнього згоряння; 
  • альтернатор, що перетворює механічну енергію на електричну; 
  • паливна система; 
  • система охолодження; 
  • система автоматичного регулювання напруги; 
  • пристрої керування й контролю.

 

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