Як підготуватися до відключень електрики: генератори для дому та бізнесу в екстремальних умовах
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14:07, 27 листопада, 2024
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У нашому сьогоденні відключення електричної енергії можуть трапитися у будь-який момент, залишаючи споживачів без доступу до життєво необхідних ресурсів. В таких умовах важливо бути підготовленим, аби мінімізувати дискомфорт і уникнути фінансових втрат. Для домогосподарств відключення електроенергії означає не лише втрату світла, а й відсутність тепла і зв'язку. Для бізнесу це може обернутися серйозними збитками — від зупинки виробництва до втрати клієнтів через неможливість виконання замовлень.
Одним з найбільш ефективних рішень для забезпечення безперебійного електроживлення є використання генераторів. Вони надають можливість забезпечити стабільне живлення як для невеликих приватних будинків, так і для великих підприємств, що дозволяє залишатися незалежними від зовнішніх умов.
Як працюють генератори
Принцип роботи автономної міні-електростанції полягає у перетворенні механічної енергії на електричну за допомогою такого явища як електромагнітна індукція. Для цього генератор бензиновий оснащується двигуном внутрішнього згоряння, який обертає ротор у магнітному полі, створюючи змінний електричний струм. До конструкції генератора входять такі компоненти:
- двигун внутрішнього згоряння;
- альтернатор, що перетворює механічну енергію на електричну;
- паливна система;
- система охолодження;
- система автоматичного регулювання напруги;
- пристрої керування й контролю.
Види генераторів для дому та бізнесу
Сучасний ринок пропонує споживачам багато різноманітних моделей автономних джерел електроживлення. Вибір того чи іншого типу залежить від потреб і умов експлуатації.
Бензинові генератори
Зазвичай мають невелику потужність, розміри та масу. Призначенні для відносно нетривалої роботи (близько 3-5 годин, в залежності від моделі). Купити генератора бензинового доцільно для забезпечення енергією приватних будинків, офісів, магазинів, аптек, поштових відділень та інших об’єктів при аварійних або планових відключеннях електрики.
До переваг бензинових міні-електростанцій відносяться:
- невелика стартова вартість та низькі норми споживання пального;
- малі розміри та маса;
- простота експлуатації (запуск і налаштування).
Недоліки:
- відносно невелика потужність;
- непридатність для тривалого використання;
- високий рівень шуму.
Сукупність даних характеристик техніки вказує на те, що купити бензиновий генератор має сенс лише для короткострокового забезпечення джерела живлення.
Дизельні генератори
Як правило, мають більші габарити порівняно з бензиновими аналогами та здатні працювати у довготривалому режимі. Оскільки солярка коштує дешевше за бензин, при експлуатації на постійній основі дизельні міні-електростанції дозволяють економити кошти на пальному.
Переваги дизельних генераторів:
- здатність працювати у довготривалому режимі;
- велика потужність;
- наявність автоматичного (дистанційного) запуску, завдяки чому ці пристрої часто використовують у схемах АВР (автоматичне ввімкнення резерву).
Недоліки:
- висока стартова вартість;
- великі габарити та маса;
- значний рівень шуму та вібрації, що часто вимагає спеціального монтажу.
Дизельні генератори вважаються надійним джерелом електроенергії не лише для приватних будинків, а й для промислових підприємств, різноманітних громадських закладів, лікарень тощо.
Інверторні генератори
Зазвичай працюють на базі бензинового ДВЗ. Додатково мають у своїй конструкції альтернатор, завдяки якому генератор створює змінний електричний струм високої якості.
Переваги:
- можливість підключення чутливої електронної техніки;
- економна витрата пального;
- низький рівень шуму.
Недоліки:
- обмежена потужність (залежить від моделі);
- необхідність регулярного обслуговування та правильної експлуатації;
- висока ціна.
Інверторні генератори доцільно застосовувати як альтернативне джерело живлення для комп’ютерів, ноутбуків, газових котлів з електронним керуванням тощо. Для живлення побутових пристроїв краще розглянути інші варіанти.
Як вибрати генератор
Щоб підібрати оптимальну модель генератора, необхідно враховувати такі ключові аспекти:
- Потужність. Для цього слід оцінити сумарну потужність підключених до генератора споживачів і обирати модель із запасом 10-20%.
- Тип пального.
- Рівень шуму.
- Розміри та маса.
- Додаткові функції: можливість підключення до схеми автоматичного ввімкнення резерву, системи захисту, наявність електричного запуску та ін.
Також слід враховувати вартість, гарантійний термін, бренд, наявність сертифікатів якості та сервісних центрів з обслуговування техніки.