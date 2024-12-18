Два миколаївських ліцея отримали від благодійників генератори

Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.

Миколаївські ліцеї №22 та №55 отримали від благодійників по генератору. Вартість одного сягає більше півмільйона гривень.

Про це повідомили в Центрі підтримки бізнесу.

Кожен із генераторів має потужність 25 кВт і здатний забезпечити електроенергією великі навчальні заклади. У ліцеї №22 це обладнання дозволить заживити всі корпуси закладу під час блекаутів.

Ініціатива реалізована завдяки спільним зусиллям Ukraine Task Force of Rotary Germany, «Ротарі Клубу Миколаїв» та гуманітарного штабу «Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку». Організатори обіцяють до кінця місяця передати додаткові генератори для інших навчальних закладів міста.

Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу. Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу. Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.

Нагадаємо, що 10 грудня шість місцевих пожежних охорон Миколаївської області отримали гуманітарну допомогу.

Як працюють генератори

Принцип роботи автономної міні-електростанції полягає у перетворенні механічної енергії на електричну за допомогою такого явища як електромагнітна індукція. Для цього генератор бензиновий оснащується двигуном внутрішнього згоряння, який обертає ротор у магнітному полі, створюючи змінний електричний струм. До конструкції генератора входять такі компоненти: