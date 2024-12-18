  • середа

    18 грудня, 2024

  • 5.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 5.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Два миколаївських ліцея отримали від благодійників генератори

Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.

Миколаївські ліцеї №22 та №55 отримали від благодійників по генератору. Вартість одного сягає більше півмільйона гривень.

Про це повідомили в Центрі підтримки бізнесу.

Кожен із генераторів має потужність 25 кВт і здатний забезпечити електроенергією великі навчальні заклади. У ліцеї №22 це обладнання дозволить заживити всі корпуси закладу під час блекаутів.

Ініціатива реалізована завдяки спільним зусиллям Ukraine Task Force of Rotary Germany, «Ротарі Клубу Миколаїв» та гуманітарного штабу «Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку». Організатори обіцяють до кінця місяця передати додаткові генератори для інших навчальних закладів міста.

Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.
Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.
Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.Два миколаївськиї ліцея отримали генератори. Фото: Центр підтримки бізнесу.

Нагадаємо, що 10 грудня шість місцевих пожежних охорон Миколаївської області отримали гуманітарну допомогу.

Як працюють генератори  

Принцип роботи автономної міні-електростанції полягає у перетворенні механічної енергії на електричну за допомогою такого явища як електромагнітна індукція. Для цього генератор бензиновий оснащується двигуном внутрішнього згоряння, який обертає ротор у магнітному полі, створюючи змінний електричний струм. До конструкції генератора входять такі компоненти: 

  • двигун внутрішнього згоряння; 
  • альтернатор, що перетворює механічну енергію на електричну; 
  • паливна система; 
  • система охолодження; 
  • система автоматичного регулювання напруги; 
  • пристрої керування й контролю.

Останні новини про: Генератори

Міжнародні партнери передали Південноукраїнську чотири генератори для роботи дитсадків
У Баштанському районі 100% комунальних закладів обладнали генераторами
Шмигаль пообіцяв до кінця опалювального сезону забезпечити всі українські заклади освіти генераторами
Реклама

Читайте також:

новини

Облрада створить відзнаку «За захист Миколаївщини»

Володимир Коваль
новини

МСЕК у Миколаєві приєднають до обласної лікарні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У мерії порахували, що на ЖКГ потрібно майже ₴66 млрд на п‘ять років — це близько 13 річних бюджетів Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити

Володимир Коваль
новини

На Миколаївщині у 2025 році хочуть реалізувати 151 інвестиційний проєкт на понад ₴30 млрд

Олена Козубовська

Останні новини про: Генератори

Шмигаль пообіцяв до кінця опалювального сезону забезпечити всі українські заклади освіти генераторами
У Баштанському районі 100% комунальних закладів обладнали генераторами
Міжнародні партнери передали Південноукраїнську чотири генератори для роботи дитсадків

Миколаївська облрада проситиме місто звільнити лікарні від сплати земельного податку

Верховна Рада не розглянула законопроєкт про покарання журналістів за публікацію даних з реєстрів

3 години тому

МСЕК у Миколаєві приєднають до обласної лікарні

Головне сьогодні