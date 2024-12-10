Благодійники передали генератори шістьом пожежним підрозділам Миколаївщини
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- Марія Хаміцевич
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18:00, 10 грудня, 2024
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Сьогодні, 10 грудня, шість місцевих пожежних охорон Миколаївської області отримали гуманітарну допомогу.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що 12 генераторів потужністю 5 та 7,5 кВт від Ротарі Клуб «Черкаси Центр» та німецького RC Steinfurt отримали добровольці-вогнеборці Шевченківської, Коблівської, Кривоозерської, Мостівської, Степівської та Горохівської територіальних громад Миколаївщини.
Як працюють генератори
Принцип роботи автономної міні-електростанції полягає у перетворенні механічної енергії на електричну за допомогою такого явища як електромагнітна індукція. Для цього генератор бензиновий оснащується двигуном внутрішнього згоряння, який обертає ротор у магнітному полі, створюючи змінний електричний струм. До конструкції генератора входять такі компоненти:
- двигун внутрішнього згоряння;
- альтернатор, що перетворює механічну енергію на електричну;
- паливна система;
- система охолодження;
- система автоматичного регулювання напруги;
- пристрої керування й контролю.
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