  • вівторок

    10 грудня, 2024

  • 5.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 10 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 5.2° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Благодійники передали генератори шістьом пожежним підрозділам Миколаївщини

Пожежники Миколаївщини отримали генератори від благодійників, фото: ДСНСПожежники Миколаївщини отримали генератори від благодійників, фото: ДСНС

Сьогодні, 10 грудня, шість місцевих пожежних охорон Миколаївської області отримали гуманітарну допомогу.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що 12 генераторів потужністю 5 та 7,5 кВт від Ротарі Клуб «Черкаси Центр» та німецького RC Steinfurt отримали добровольці-вогнеборці Шевченківської, Коблівської, Кривоозерської, Мостівської, Степівської та Горохівської територіальних громад Миколаївщини.

Як працюють генератори  

Принцип роботи автономної міні-електростанції полягає у перетворенні механічної енергії на електричну за допомогою такого явища як електромагнітна індукція. Для цього генератор бензиновий оснащується двигуном внутрішнього згоряння, який обертає ротор у магнітному полі, створюючи змінний електричний струм. До конструкції генератора входять такі компоненти: 

  • двигун внутрішнього згоряння; 
  • альтернатор, що перетворює механічну енергію на електричну; 
  • паливна система; 
  • система охолодження; 
  • система автоматичного регулювання напруги; 
  • пристрої керування й контролю.

Останні новини про: ДСНС

У Херсоні з палаючого будинку врятували родину з дитиною
У Миколаєві та області за добу виникло 5 пожеж: горіли будинки та авто
Трагедія на пляжі Аркадія: в Одесі на пожежі загинув чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

«Ви — як вогні, що запалюють волонтерський рух», — Сєнкевич відзначив грамотами миколаївських волонтерів

Володимир Коваль
новини

«Найближчим часом»: мер Миколаєва анонсував запуск очного навчання у школах віддалених районів

Олена Козубовська
новини

На Миколаївщині встановлять систему оповіщення населення за ₴86,1 млн

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу приватну інклюзивну автошколу

Володимир Коваль

Останні новини про: ДСНС

Трагедія на пляжі Аркадія: в Одесі на пожежі загинув чоловік
У Миколаєві та області за добу виникло 5 пожеж: горіли будинки та авто
У Херсоні з палаючого будинку врятували родину з дитиною

Кім: Миколаївщина використовує менше 10% від електроенергії, яку виробляє

На Миколаївщині у 2024 році відновили роботу понад 170 сільгоспвиробників

3 години тому

У Миколаївському зоопарку скасували карантин через пташиний грип

Головне сьогодні