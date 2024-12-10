Благодійники передали генератори шістьом пожежним підрозділам Миколаївщини

Пожежники Миколаївщини отримали генератори від благодійників, фото: ДСНС

Сьогодні, 10 грудня, шість місцевих пожежних охорон Миколаївської області отримали гуманітарну допомогу.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що 12 генераторів потужністю 5 та 7,5 кВт від Ротарі Клуб «Черкаси Центр» та німецького RC Steinfurt отримали добровольці-вогнеборці Шевченківської, Коблівської, Кривоозерської, Мостівської, Степівської та Горохівської територіальних громад Миколаївщини.

Як працюють генератори

Принцип роботи автономної міні-електростанції полягає у перетворенні механічної енергії на електричну за допомогою такого явища як електромагнітна індукція. Для цього генератор бензиновий оснащується двигуном внутрішнього згоряння, який обертає ротор у магнітному полі, створюючи змінний електричний струм. До конструкції генератора входять такі компоненти: