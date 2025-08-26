Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Увага! Це не справжнє фото. Ілюстрація згенерована за допомогою Adobe Firefly на основі реальної фотографії Сергія Коренєва та зображення будинку з міста Брашов (Румунія) з Google Maps. Солодощі на столі та в руках також створені штучним інтелектом.

Заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв, відповідальний за відбудову міста, у серпні 2023 року провів два тижні у румунському місті Брашові, де налагоджував зв’язки з місцевою кондитерською щодо співпраці з відновлення.

Про це свідчать дані, які у відповідь на інформаційний запит Центру журналістських розслідувань Nikcenter надали у міськраді Миколаєва, пишуть «МикВісті».

Загалом у 2023 році Сергій Коренєв був у восьми закордонних відрядженнях, у 2024 — дев’яти, а з початку 2025 року він побував у 5 офіційних закордонних поїздках.

Загалом у 2023 році заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв провів за кордоном 78 днів, з яких у Румунії — 15. Всього ж за три роки Сергій Коренєв провів за кордоном сумарно більше 200 днів.

З 11 по 25 серпня 2023 року Сергій Коренєв знаходився з відрядженням у місті місті Брашов. Офіційна мета візиту — налагодження зв’язку щодо співпраці по відновленню міста. Організатором поїздки зазначено компанію «DOSWEET NCAKE S.R.L».

Закордонні відрядження віцемера Миколаєва Сергія Коренєва у 2023 році, скрин з відповіді на запит Nikcenter

За даними румунських реєстрів, DOSWEET NCAKE S.R.L — це невелика кондитерська, яка зареєстрована у 2020 році у місті Брашові з основним видом діяльності: виготовлення хліба, тортів та свіжої випічки. У компанії один співробітник. У перекладі з англійської назва закладу звучить як «Робимо солодощі та торти» (Do Sweet & Cake).

Кондитерська з такою назвою зареєстрована у Брашові, там працює 1 працівник, скрин з румунської бази даних

Ми знайшли групу цієї кондитерської у Facebook, яку адмініструє користувач з іменем Наталя DoSweet. Вона у своїх публікаціях прямо зазначає, що Миколаїв — це її рідне місто. Таким чином, виходить, що заступник міського голови Миколаєва їздив налагоджувати зв’язки у заклад, де працює єдиний співробітник з Миколаєва.

Зазначимо також, що за відкритими даними, саме в Румунії після початку повномасштабного вторгнення проживає дружина Сергія Коренєва.

Назва закладу співпадає з компанією, яка запросила Сергія Коренєва у двотижневе відрядження, фото з Google Maps

У коментарі журналістам Nikcenter Сергій Коренєв заявив, що у відповіді на запит допустили помилку, адже він у Брашові взагалі ніколи не був у відрядженні.

— Ви щось плутаєте. Значить, ця інформація не відповідає дійсності. Я жодного разу у місто Брашов не їздив. Я не був у Брашові у відрядженні. Це значить було якось… з кимось іншим… Якщо такі запитання ви задаєте, мені для того, щоб виїхати, не потрібно їхати у відрядження. Я розумію підґрунтя питання. Дивіться, я маю змогу перетинати кордон. Це або якась технічна помилка, я не розумію що це, – сказав Сергій Коренєв.

Журналісти видання також звернулися до працівників міської ради, які готували відповідь на запит, щоб уточнити, чи могли допустити помилку у ній. Втім, перевіривши правильність написання організатора поїздки заступника мера, вони підтвердили, що назва компанії зазначена вірно.

Зазначимо, що накази про відрядження підписує сам міський голова Миколаєва, відповідно до законодавства.

Реклама

Раніше повідомлялось, що заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв провів 45 днів у столиці Японії, вивчаючи досвід відбудови та переробки сміття.

У відрядженнях за кордон Сергій Коренєв з 2022 року пробув 233 дні в таких країнах: у 2022 році — Польща, Німеччина, Румунія; 2023 році — Польща, Нідерланди, Німеччина, Японія, Бельгія, Велика Британія (острів Джерсі), Румунія; 2024 році — Японія, Німеччина, Франція, Бельгія, Чехія, Ірландія, Данія, Таїланд; 2025 році — Таїланд, США, Іспанія, Італія

Загалом всі відрядження заступника міського голови обійшлось бюджету в 143,5 тисячі гривень. У період з 1 січня 2023 по кінець 2024 року ця сума склала 113 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що віцемер Миколаєва Сергій Коренєв, головний архітектор міста Євген Поляков та начальник відділу стандартизації Миколаївської міськради Дмитро Канарський 20 березня відвідали міжнародний форум «Відбудова України з Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», що відбувся в рамках Smart City Summit & Expo 2025 у Тайбеї.