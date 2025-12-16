Віцемер Коренєв розповів партнерам з Нідерландів, як проводити тендери «відповідально та інноваційно»

Сергій Корнєв та Тетяна Шуліченко. Фото: Миколаївська міськрада

У вівторок, 16 грудня, у Миколаївській міській раді відбулася зустріч заступника міського голови Сергія Коренєва та директора департаменту житлово-комунального господарства Дмитра Бездольного з представниками нідерландського міста Гарлем.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили основні напрямки співпраці між містами, зокрема житлову політику, розвиток інфраструктури, а також «відповідальні та інноваційні публічні закупівлі».

Дмитро Бездольний. Фото: Миколаївська міська рада

Нідерландську делегацію представляли радниця з питань зв’язків з громадськістю департаменту програмного та територіального менеджменту муніципалітетів Гарлема та Зандворта Андреа ван дер Керк, менеджерка з міжнародної співпраці Валентина Схіпперс-Опейко, а також представниці української громади в Гарлемі Мар’яна та Валерія.

Під час зустрічі була також присутня директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко.

Представники нідерландської сторони. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській міській раді зазначають, що наступним етапом діалогу стане зустріч міських голів обох міст, під час якої планують поглибити та конкретизувати формати подальшої співпраці.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що загалом у 2023 році заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв провів за кордоном 78 днів.

З них 15 віцемер був у відрядженні у румунському місті Брашов. Офіційна мета візиту — налагодження зв’язку щодо співпраці по відновленню міста. Тоді організатором поїздки зазначили компанію «DOSWEET NCAKE S.R.L». Виявилося, що це невелика кондитерська, яка була зареєстрована у 2020 році у місті Брашові з основним видом діяльності: виготовлення хліба, тортів та свіжої випічки. У компанії один співробітник, а її власниця взагалі родом з Миколаєва.

Реагуючи на цю інформацію, Сергій Коренєв відповів, що співпраця з Румунією дала свої плоди: від власниці «DOSWEET NCAKE S.R.L» Наталі та місцевих волонтерів місто отримало 10 камер відеоспостереження Dahua Speed Dome. Коренєв також заявив, що про те, що його відрядження оформили на кондитерську він не знав і «у це питання не вникав».

Зазначимо також, що за відкритими даними, саме в Румунії після початку повномасштабного вторгнення проживає дружина Сергія Коренєва.

Тоді ж прокоментував віцемер і свої поїздки 45 днів до Токіо, під час яких він «вивчав переробку сміття та досвід відбудови». Так, за його словами, завдяки співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) миколаївські підприємства «Миколавоблтеплоенерго», «Миколаївводоканал», «ЕЛУ автодоріг» та «Миколаївкомунтранс» отримали техніку та обладнання на суму понад півмільярда гривень.

Загалом всі відрядження заступника міського голови обійшлись бюджету в 143,5 тисячі гривень. У період з 1 січня 2023 по кінець 2024 року ця сума склала 113 тисяч гривень.

Також раніше повідомлялось, що віцемер Миколаєва Сергій Коренєв, головний архітектор міста Євген Поляков та начальник відділу стандартизації Миколаївської міськради Дмитро Канарський 20 березня відвідали міжнародний форум «Відбудова України з Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», що відбувся в рамках Smart City Summit & Expo 2025 у Тайбеї.