Віцемер Коренєв провів 45 днів у Токіо: Вивчав переробку сміття та досвід відбудови

Віцемер Коренєв провів майже півтора місяця у Токіо. Фото: МикВісті, зображення відредаговано ШІВіцемер Коренєв провів майже півтора місяця у Токіо. Фото: МикВісті, зображення відредаговано ШІ

Заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв провів 45 днів у столиці Японії, вивчаючи досвід відбудови та переробки сміття.

Про це йдеться у статті видання Nikcenter.

У відповіді на запит журналістам у мерії зазначили, що в Токіо віцемер перебував двічі — у 2023 та 2024 роках за програмами Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Загалом його відрядження до Токіо тривали 45 днів.

У з 8 по 28 травня 2023 року Сергій Коренєв провів 21 день у Токіо, де проходив навчання та зустрічі з представниками JICA щодо відбудови міст після війни та стихійних лих.



А з 19 січня по 11 лютого 2024 року він узяв участь у тренінгу JICA «Розбудова потенціалу для управління відходами руйнувань та переробки». 

Програми були спрямовані на передачу українським управлінцям японського досвіду у сфері відновлення територій після катастроф, а також підходів до сортування й переробки відходів. Зазначимо, що вже в грудні 2024 року Миколаїв отримав техніку та обладнання від JICA на 108,5 мільйонів гривень.

У відрядженнях за кордон Сергій Коренєв з 2022 року пробув 233 дні в таких країнах: у 2022 році — Польща, Німеччина, Румунія; 2023 році — Польща, Нідерланди, Німеччина, Японія, Бельгія, Велика Британія (острів Джерсі), Румунія; 2024 році — Японія, Німеччина, Франція, Бельгія, Чехія, Ірландія, Данія, Таїланд; 2025 році — Таїланд, США, Іспанія, Італія

Загалом всі відрядження заступника міського голови обійшлось бюджету в 143,5 тисячі гривень. У період з 1 січня 2023 по кінець 2024 року ця сума склала 113 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що віцемер Миколаєва Сергій Коренєв, головний архітектор міста Євген Поляков та начальник відділу стандартизації Миколаївської міськради Дмитро Канарський 20 березня відвідали міжнародний форум «Відбудова України з Тайванем: інновації, партнерство та прогрес», що відбувся в рамках Smart City Summit & Expo 2025 у Тайбеї.



