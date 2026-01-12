Напад у школі Києва: слідчі перевіряють можливий вплив російських спецслужб на школяра
- Даріна Мельничук
15:02, 12 січня, 2026
Правоохоронці кваліфікували дії учня, який скоїв напад в одній зі шкіл Києва, як замах на вбивство.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та поліції столиці.
За даними слідства, вранці 12 січня 14-річний учень 9 класу школи в Оболонському районі Києва заздалегідь підготував маску та каску, які одягнув у вбиральні. Після цього він забіг до класу й напав із ножем на 39-річну вчительку історії та свого однокласника. Згодом хлопець зачинився у вбиральні, де завдав собі ножових поранень у ділянці руки та живота.
Усі троє постраждалих нині перебувають у лікарнях. В однокласника нападника медики діагностували множинні різані рани спини та передпліччя. Вчителька зазнала колото-різаних поранень рук і живота та перебуває у важкому стані.
Під час огляду мобільного телефону школяра правоохоронці виявили листування з невстановленими особами, які, за попередніми даними, можуть бути пов’язані з російськими спецслужбами. У повідомленнях підліток обговорював свої наміри вчинити злочин. Мотиви його дій наразі з’ясовують слідчі.
Досудове розслідування розпочали за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство двох або більше осіб».
