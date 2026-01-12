 Теракт у київській школі 12 січня: слідчі перевіряють можливий вплив російських спецслужб

  • понеділок

    12 січня, 2026

  • -2.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -2.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Напад у школі Києва: слідчі перевіряють можливий вплив російських спецслужб на школяра

Правоохоронці та учень, який здійснив напад у київській школі. Фото: НацполіціяПравоохоронці та учень, який здійснив напад у київській школі. Фото: Нацполіція

Правоохоронці кваліфікували дії учня, який скоїв напад в одній зі шкіл Києва, як замах на вбивство.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та поліції столиці.

За даними слідства, вранці 12 січня 14-річний учень 9 класу школи в Оболонському районі Києва заздалегідь підготував маску та каску, які одягнув у вбиральні. Після цього він забіг до класу й напав із ножем на 39-річну вчительку історії та свого однокласника. Згодом хлопець зачинився у вбиральні, де завдав собі ножових поранень у ділянці руки та живота.

Реклама

Усі троє постраждалих нині перебувають у лікарнях. В однокласника нападника медики діагностували множинні різані рани спини та передпліччя. Вчителька зазнала колото-різаних поранень рук і живота та перебуває у важкому стані.

Під час огляду мобільного телефону школяра правоохоронці виявили листування з невстановленими особами, які, за попередніми даними, можуть бути пов’язані з російськими спецслужбами. У повідомленнях підліток обговорював свої наміри вчинити злочин. Мотиви його дій наразі з’ясовують слідчі.

Досудове розслідування розпочали за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство двох або більше осіб».

Шпиталізація одного з поранених. Фото: НацполіціяШпиталізація одного з поранених. Фото: Нацполіція
Шпиталізація одного з поранених. Фото: НацполіціяКаска та ніж. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Дніпрі затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у скоєнні подвійного теракту, внаслідок якого загинув чоловік та отримав поранення співробітник поліції.

Останні новини про: Діти

Приковувала дівчину ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині оголосили підозру прийомній матері
У Києві школяр із ножем напав на вчительку та однокласника, — поліція
На Миколаївщині за тиждень народилося три двійні
Реклама
Читайте також:
новини
«Асфальт лущиться після перших морозів», — Сєнкевич розкритикував «ЕЛУ Автодоріг»

Аліна Квітко
новини
Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

Анна Гакман
новини
У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

Альона Коханчук
новини
«Йдуть згідно графіка», — у водоканалі кажуть, що нові очисні для Миколаєва повноцінно запрацюють у березні

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві торік встановили 12 пандусів, хоча планували 45

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Діти

На Миколаївщині за тиждень народилося три двійні
У Києві школяр із ножем напав на вчительку та однокласника, — поліція
Приковувала дівчину ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині оголосили підозру прийомній матері

ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

ВІДБУДОВА

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

1 година тому

У Миколаєві тролейбуси розвозитимуть воду мешканцям Соляних та Північного через аварію на дюкері

Даріна Мельничук

Головне сьогодні