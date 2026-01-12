Миколаїв отримав в бюджет майже ₴86 млн від продажу комунального майна. Архівне фото МикВісті

Миколаїв продав комунального майна на понад 104 мільйони гривень. До бюджету громади наразі вже надійшло близько 86 мільйонів гривень.

Про це стало відомо під час апаратної наради у Миколаївській міській раді в понеділок, 12 січня, повідомляють «МикВісті».

Зазначається, що частина коштів ще перебуває на етапі відшкодування.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі комунального телеканалу «МАРТ» повідомив, що у період з 2016 по 2025 рік місто продало 114 об’єктів комунальної власності.

«Сьогодні ми вже підписали 58 договорів на суму 104,2 мільйона гривень. Із них уже отримано до бюджетів 85 мільйонів гривень: 71,4 мільйона — до міського бюджету, 14,7 мільйона — до державного. Також до цієї суми додається ПДВ», — зазначив Олександр Сєнкевич.

За його словами, кошти, отримані від продажу майна, планують спрямувати на підтримку Збройних сил України.

Водночас мер додав, що частину об’єктів можуть зняти з переліку на приватизацію, оскільки для міста економічно вигідніше передавати їх в оренду, а не продавати.

Крім того, мер Олександр Сєнкевич нагадав, як у 2016 році ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.

Приватизація комунального майна

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проєкт рішення про приватизацію через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

В березні 2025 року в міськраді повідомили, що планують продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.

У Квітні 2025 року депутати міськради не змогли ухвалити рішення про продаж через аукціон 114 об’єктів комунального майна.

Але вже у травні 2025 перелік таки затвердили.