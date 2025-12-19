 Віцемер Коренєв навчив молодь Первомайська, як залучати ресурси для міста

Віцемер Коренєв навчив молодь Первомайська, як залучати ресурси для міста

Зустріч Фото:Агенція розвитку МиколаєваЗустріч молоді Первомайська із заступником міського голови Сергієм Коренєвим. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

У Миколаївській міській раді відбулася зустріч молоді Первомайської громади із заступником міського голови Сергієм Коренєвим.

Під час зустрічі учасникам розповіли про роботу органів місцевого самоврядування та інституцій розвитку, а також про механізми участі молоді в процесах розвитку громад, відзвітувала пресслужба Агенції розвитку Миколаєва.

Крім того, для молоді представили основні напрями діяльності Агенції розвитку Миколаєва, поінформували про реалізовані проєкти та підходи до залучення партнерів і ресурсів для міста.

Захід пройшов у межах ініціативи «Молодь і громада: можливості участі та спільного розвитку».

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що загалом у 2023 році заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв провів за кордоном 78 днів.

З них 15 днів віцемер був у відрядженні у румунському місті Брашов. Офіційна мета візиту — налагодження зв’язку щодо співпраці по відновленню міста. Тоді організатором поїздки зазначили компанію «DOSWEET NCAKE S.R.L». Виявилося, що це невелика кондитерська, яка була зареєстрована у 2020 році у місті Брашові з основним видом діяльності: виготовлення хліба, тортів та свіжої випічки. У компанії один співробітник, а її власниця взагалі родом з Миколаєва.

Реагуючи на цю інформацію, Сергій Коренєв відповів, що співпраця з Румунією дала свої плоди: від власниці «DOSWEET NCAKE S.R.L» Наталі та місцевих волонтерів місто отримало 10 камер відеоспостереження Dahua Speed Dome. Коренєв також заявив, що про те, що його відрядження оформили на кондитерську він не знав і «у це питання не вникав».

