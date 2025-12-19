 Жителя Миколаївщини взяли під варту за підозрою у сексуальному насильстві над 14-річною дівчиною

  • пʼятниця

    19 грудня, 2025

  • 3.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Миколаївщини взяли під варту за підозрою у сексуальному насильстві над 14-річною дівчиною

Фото: Миколаївська обласна прокуратураМешканця Кривоозерської громади взяли під варту за підозрою у сексуальному насильстві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканця Кривоозерської громади взяли під варту за підозрою у розбещенні 14-річної дівчинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, з лютого 2024 року по грудень 2025 року 60-річний чоловік, перебуваючи у будинку своєї знайомої, неодноразово вчиняв розпусні дії сексуального характеру щодо її 14-річної доньки.

Суд підтримав позицію прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України «Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть 31-річного чоловіка, який зґвалтував, а потім вбив 7-річну дівчинку. Наразі обвинувачуваний під арештом без права на заставу.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

«Забирають документи та зразки їжі», — Офіс генпрокурора та Нацполіція про обшуки через шкільне харчування у Миколаєві
Підприємець 8 років незаконно користувався землею у Миколаєві: суд повернув ділянку місту
Підрядника на Миколаївщині оштрафували на ₴200 тисяч через невиконаний ремонт дороги
Реклама

Читайте також:

новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
новини

Жителі будинку у Миколаєві пів року не можуть розірвати договір з «Містом для людей», яке продовжує надсилати рахунки

Даріна Мельничук
новини

Майже 30 мільярдів гривень потрібно, щоб відремонтувати дороги на Миколаївщині

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Підрядника на Миколаївщині оштрафували на ₴200 тисяч через невиконаний ремонт дороги
Підприємець 8 років незаконно користувався землею у Миколаєві: суд повернув ділянку місту
«Забирають документи та зразки їжі», — Офіс генпрокурора та Нацполіція про обшуки через шкільне харчування у Миколаєві

Росіяни продовжують масовано обстрілювати міст у Маяках: ударили балістичною ракетою

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

4 години тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні