Жителя Миколаївщини взяли під варту за підозрою у сексуальному насильстві над 14-річною дівчиною

Мешканця Кривоозерської громади взяли під варту за підозрою у сексуальному насильстві. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканця Кривоозерської громади взяли під варту за підозрою у розбещенні 14-річної дівчинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, з лютого 2024 року по грудень 2025 року 60-річний чоловік, перебуваючи у будинку своєї знайомої, неодноразово вчиняв розпусні дії сексуального характеру щодо її 14-річної доньки.

Суд підтримав позицію прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України «Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть 31-річного чоловіка, який зґвалтував, а потім вбив 7-річну дівчинку. Наразі обвинувачуваний під арештом без права на заставу.