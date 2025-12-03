  • середа

Клуб

«Миколаївкомунтрансу» передали новий службовий автомобіль від Данії

«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва

Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» отримало новий автомобіль, його передали партнери з Данської ради у справах біженців (DRC).

Як повідомили в Агенції розвитку Миколаєва, нове авто забезпечуватиме операційні потреби підприємства та допомагатиме в щоденній роботі його працівників.

«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва
«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва

Зазначається, що придбати автомобіль вдалося завдяки фінансуванню міністерства закордонних справ Данії.

«Під час передачі техніки заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв подякував керівниці Південного регіонального офісу DRC Алексі Ґрінвальд та відзначив важливість посилення комунальної інфраструктури в умовах відновлення міста», — йдеться у повідомленні.

«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва
«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва«Миколаївкомунтранс» отримав новий службовий автомобіль від Данії. Фото: Агенції розвитку Миколаєва

Раніше повідомлялось, що перед опалювальним сезоном Данія у співпраці з UNOPS передала Миколаївській області 10 аварійно-ремонтних машин.

