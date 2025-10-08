  • середа

До опалювального сезону Данія передала Миколаївщині 10 аварійно-ремонтних автомобілів

Данія передала 10 аварійно-ремонтних автомобілів для потреб Миколаївщини. Фото: Миколаївська міська радаДанія передала 10 аварійно-ремонтних автомобілів для потреб Миколаївщини. Фото: Миколаївська міська рада

Перед опалювальним сезоном Данія у співпраці з UNOPS передала Миколаївській області 10 аварійно-ремонтних машин.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Так у середу, 8 жовтня, під час зустрічі з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом представники Данії передали 10 аварійно-ремонтних машин на потреби Миколаївського регіону. Ключі від техніки водіям особисто передав міністр бізнесу, промисловості та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков. Крім того до міста з робочим візитом приїхав новопризначений Посол Данії в Україні Томаса Лунд-Соренсен.

Данія передала 10 аварійно-ремонтних автомобілів для потреб Миколаївщини. Фото: Миколаївська міська рада
Данія передала 10 аварійно-ремонтних автомобілів для потреб Миколаївщини. Фото: Миколаївська міська радаДанія передала 10 аварійно-ремонтних автомобілів для потреб Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА.

Відомо, що чотири автомобілі передадуть обласному комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго», ще шість — іншим громадам області: Бузькій, Новоодеській, Степівській, Новобузькій, Первомайській селищній та Південноукраїнській територіальній громаді.

За словами Віталія Кіма, така допомога є надзвичайно важливою для підготовки до опалювального сезону та відновлення критичної інфраструктури в умовах постійної загрози з боку ворога.

Данія передала 10 аварійно-ремонтних автомобілів для потреб Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАДанія передала 10 аварійно-ремонтних автомобілів для потреб Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Про користь цих автівок зазначив і мер міста Миколаєва Олександра Сєнкевича. Він наголосив, що аварійно-ремонтні машини є особливо важливими для КП «Миколаївоблтеплоенерго», адже наразі триває активна підготовка до зими.

— Напередодні опалювального сезону ми отримуємо нові аварійні автомобілі, які будуть передані нашому підприємству «Миколаївоблтеплоенерго». Впевнений, що ця техніка буде працювати на благо наших містян, — сказав він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Данія призначила нового посла в Україні — ним став фахівець з кібербезпеки та ексрозвідник.

