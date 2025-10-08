До опалювального сезону Данія передала Миколаївщині 10 аварійно-ремонтних автомобілів
- Ірина Олехнович
21:16, 08 жовтня, 2025
Перед опалювальним сезоном Данія у співпраці з UNOPS передала Миколаївській області 10 аварійно-ремонтних машин.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Так у середу, 8 жовтня, під час зустрічі з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом представники Данії передали 10 аварійно-ремонтних машин на потреби Миколаївського регіону. Ключі від техніки водіям особисто передав міністр бізнесу, промисловості та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков. Крім того до міста з робочим візитом приїхав новопризначений Посол Данії в Україні Томаса Лунд-Соренсен.
Відомо, що чотири автомобілі передадуть обласному комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго», ще шість — іншим громадам області: Бузькій, Новоодеській, Степівській, Новобузькій, Первомайській селищній та Південноукраїнській територіальній громаді.
За словами Віталія Кіма, така допомога є надзвичайно важливою для підготовки до опалювального сезону та відновлення критичної інфраструктури в умовах постійної загрози з боку ворога.
Про користь цих автівок зазначив і мер міста Миколаєва Олександра Сєнкевича. Він наголосив, що аварійно-ремонтні машини є особливо важливими для КП «Миколаївоблтеплоенерго», адже наразі триває активна підготовка до зими.
— Напередодні опалювального сезону ми отримуємо нові аварійні автомобілі, які будуть передані нашому підприємству «Миколаївоблтеплоенерго». Впевнений, що ця техніка буде працювати на благо наших містян, — сказав він.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Данія призначила нового посла в Україні — ним став фахівець з кібербезпеки та ексрозвідник.
