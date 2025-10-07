Данія призначила нового посла в Україні — ним став фахівець з кібербезпеки та ексрозвідник

Посадовець має за плечима понад 20 років дипломатичної служби та 10 років роботи в службах розвідки. Фото: Міністерство закордонних справ України

Новим послом Королівства Данія в Україні призначено дипломата Томаса Лунд-Соренсена.

Про це повідомили на офіційній сторінці Посольства Данії.

Томаса Лунд-Соренсен має понад 20 років досвіду дипломатичної служби та вважається одним із провідних європейських експертів у сфері кібербезпеки. Він обіймав посаду посла Данії в Йорданії, спеціального посланника в Лівії, заступника голови місії в Берліні, а також керівні посади у Міністерстві закордонних справ Данії.

Він очолював Центр кібербезпеки Данії — установу, яка відповідає за національну політику безпеки у цифровому просторі.

— Маючи за плечима такий міцний бекграунд, пан Посол налаштований і надалі зміцнювати тісне партнерство між Данією та Україною у сфері дипломатії, безпеки та інновацій, — зазначили у Посольстві.

Днями він провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком, де наголосив на рішучості Данії продовжувати підтримувати Україну, зміцнювати її обороноздатність, допомагати їй на шляху до вступу до ЄС, а також на взаємній вигоді від застосування «данської моделі», яка водночас є інвестицією в безпеку всієї Європи.

Зазначимо, що Томас Лунд-Соренсен замінив на цій посаді експосла Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсена. Його дипломатична каденція завершилась 30 вересня після більш ніж п’яти років роботи.

З цього приводу 24 вересня Оле Егберг Міккельсен разом з дружиною пані Анн-Марі провели у Києві прощальний прийом, де були присутні і низка миколаївських політиків, посадовців та бізнесменів.