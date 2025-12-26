Комунальний телеканал «МАРТ» просить з бюджету Миколаєва 900 тис. на нові камери, щоб транслювати сесії

Телеканал «МАРТ» просить у міста 900 тис. грн на техніку для прямих трансляцій. Фото: архів МикВісті

Комунальний телеканал «МАРТ» просить з бюджету Миколаєва 925 тисяч гривень на оновлення техніки для трансляцій сесій міськради.

Про це стало відомо під час обговорення фінансування підприємства на 2026 рік на засіданні бюджетної комісії міської ради, пишуть «МикВісті».

Директор комунального підприємства Віталій Мехеда пояснив, що у фінансовому плані на 2026 рік загальні витрати телеканалу становлять 8,7 мільйона гривень. За його словами, це кошти на поточну діяльність телеканалу — заробітні плати, нарахування та інші обов’язкові витрати, які «МАРТ» планує покривати за рахунок власних доходів від надання інформаційних послуг.

Окремо телеканал просить поповнити статутний капітал на 925 тисяч гривень. Ці кошти, за словами Віталія Мехеди, необхідні для оновлення технічного обладнання, зокрема закупівлі однієї відеокамери, комплекту об’єктивів та іншої техніки, потрібної для забезпечення трансляцій пленарних засідань міськради та її комісій.

— У нас фактично на сьогодні і морально, і фізично зносилися відеокамери, з якими ми працюємо. Ми навіть змушені залучати особисту техніку операторів, що не є добре. Я ще раз повторюся, в цих грошах, як мінімум, одна відеокамера, для різних потреб набір відеооб'єктивів. І головним чином - це комплект техніки для забезпечення якісних, сталих трансляцій Миколаївської трансляцій пленарних засідань Миколаївської міської ради засідань, і комісій, коли міська рада повернеться до повноцінного проведення в офлайні комісій, – сказав він.

Віталій Мехеда зазначив, що після повернення міськради до офлайн-формату роботи трансляції наживо потребують більших ресурсів.

Під час обговорення депутат Андрій Кучеренко поцікавився аудиторією телеканалу, оскільки звернув увагу на низьку кількість переглядів окремих відео на YouTube.

У відповідь Віталій Мехеда повідомив, що «МАРТ» є не лише ефірним телеканалом, а й мультимедійним майданчиком, який працює у соціальних мережах. За його словами, наразі телеканал має 80 тисяч підписників на YouTube, 70 тисяч. у Facebook, 10,5 тисяч — в Instagram, 3,5 тисячі — у Telegram та 34 тисячі у TikTok. Загалом у соціальних мережах це близько 200 тисяч підписників, яких він назвав сталою аудиторією. Окрім цього, телеканал має потенційну аудиторію як ліцензований ефірний мовник — понад 500 тисяч глядачів, зазначив він.

Також він повідомив, що кошти, закладені на 2025 рік для забезпечення прямих трансляцій сесій Миколаївської міської ради, вже вичерпані. Попри це, заплановану на 30 грудня сесію телеканал проведе безоплатно. На запитання, чому ці витрати не закладені окремо в бюджеті міськради, Віталій Мехеда пояснив, що попередні розрахунки робилися з урахуванням онлайн-формату роботи ради, тоді як повернення до офлайн-засідань призвело до зростання витрат на роботу персоналу та технічне забезпечення.

Він наголосив, що «МАРТ» є комунальним підприємством, засновником якого є міська рада, працює в інтересах громади і забезпечує інформаційну стійкість Миколаєва.

— За великим рахунком, ми комунальне підприємство. Нашим засновником є Миколаївська міська рада. Нашим власником є вся міська громада. Ми працюємо в інтересах громади, в інформаційному полі. Ми виконуємо свою таку соціальну медійну функцію. Ми підприємство критичної інфраструктури та забезпечуємо за великим рахунком інформаційну стійкість Миколаївської міської громади. Ми бачимо, яка сьогодні яке специфічне інформаційне поле і воно, не побоюсь цього слова, токсичне…, – додав Віталій Мехеда.

Нагадаємо, що у 2023 році миколаївська телерадіокомпанія «МАРТ», яка є комунальним підприємством міської ради, придбала за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.