Освіта, харчування дітей, супровід ветеранів: У Миколаєві планують перерозподілити ₴824 мільйона субвенцій

У Миколаєві планують перерозподілити ₴824 мільйона субвенцій. Фото: архів МикВісті

Планово-бюджетна комісія Миколаївської міськради погодила зміни до бюджету на 2026 рік. До міського бюджету пропонують зарахувати понад 824 мільйонів гривень субвенцій та перерозподілити частину коштів на підтримку місцевого баскетбольного клубу.

Про це йшлося під час засідання комісії 27 січня, повідомляють «МикВісті».

Депутати розглянули питання прийняття 4 субвенцій з державного та обласного бюджетів. Зокрема, місту пропонують зарахувати субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти на суму 101,06 мільйонів гривень.

Також передбачено додаткову освітню субвенцію з державного бюджету в обсязі 707,6 мільйона гривень. Окремо місто має отримати додаткову субвенцію з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції — 8,7 мільйона гривень.

Ще одна субвенція з обласного бюджету стосується забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, а також окремих заходів з підтримки людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Її обсяг складає 6,6 мільйона гривень.

Окрім цього, члени комісії розглянули питання збільшення фінансування управління у справах фізичної культури і спорту на 3 мільйони гривень для підтримки баскетбольної команди «Ніко-Баскет», щоб вона виступала у Суперлізі.

За словами мера Олександра Сєнкевича, з відповідним проханням звернувся голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який запропонував знайти ці кошти в межах надходжень від великих платників податків, що перейшли до регіону.

— Оскільки наразі ми ще не здійснили перерозподіл залишків коштів минулого року — близько 310 мільйонів гривень, а також публічних інвестицій у розмірі 300 мільйонів гривень, було запропоновано тимчасово спрямувати 3 млн грн із субвенції, яку місто передавало області на підтримку КП «Обласна варта», на фінансування управління у справах фізичної культури і спорту, — сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як відомо, Миколаївська міська рада планує звернулась до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.