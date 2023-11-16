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Миколаївська телерадіокомпанія «МАРТ» придбала за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Згідно з тендерними умовами, світлодіодний екран має бути пересувним та використовуватись для внутрішнього розміщення.

Зазначається, участі у тендері прийняв лише один ФОП «Гордійчук Тетяна Іванівна», який спеціалізується на роздрібній торгівлі меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах. Учасник тендеру запропонував ціну у 1 мільйон 588 тисяч 220 гривень, тобто на 83 780 від очікуваної вартості.

Процедура закупівлі класифікувалась, як відкриті торги з особливостями. Цей вид має більш лояльну та спрощену систему через воєнний стан в Україні, оскільки не всі замовники та постачальники можуть продовжувати здійснювати закупівлю саме за тими умовами, що діяли до війни відповідно до закону «Про публічні закупівлі».

«Згідно з останніми змінами, відкриті торги тепер можуть відбутись, якщо пропозицію подасть навіть один учасник. Тобто якщо приходить на торги один учасник, то просто не буде проводитись аукціон, а закупівля відразу переходить на період розгляду пропозиції. Це одна з ключових відмінностей, що була прийнята Постановою», – пояснює видання Prozorro Інфобокс.

Таким чином договір на постачання для КП «МАРТ» світлодіодного LED-екран було підписано. Переможець тендеру має забезпечити гарантійне обслуговування екрана протягом 36 місяців, а також здійснити постачання обладнання на комунальне підприємство до 10 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що на минулому засіданні сесії Миколаївської міської ради депутати не підтримали проєкт рішення про припинення комунального підприємства Телерадіокомпанії «МАРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство.