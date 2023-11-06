Журналісти розповіли, як компанії, що належать депутату Миколаївської обласної ради Тахіру Садрідінову і його братам Джамшеду й Рустамджану, з початку повномасштабної війни без конкурсу заробляють на оборонних закупівлях.

Про це йдеться у розслідуванні Nikcenter «Високі цінники на продукти і постачання форми з Туреччини: миколаївські компанії освоюють оборонні закупівлі».

Миколаївська компанія «Трейд-Прім», пишуть журналісти, отримала влітку 2023 року три підряди на 193 мільйони гривень. Фірма отримала три замовлення на постачання бойових сорочок, зимових штанів та курток від Окремого батальйону охорони та забезпечення Головного управління Національної гвардії України.

Журналісти зазначають, що «Трейд-Прім» існує два роки і спеціалізується на оптовій торгівлі овочами і фруктами. Однак, пишуть вони, попри це фірма була запрошена Нацгвардією взяти участь у закупівлях.

Ситуацією обурився Олександр Соколовський — власник українського холдингу «ТК-Груп», що працює понад 25 років і одним із основних видів діяльності якого є імпорт тканин, виробництво і реалізація текстилю.

— «Текстиль-Контакт» навіть не запросили, мабуть не чули про таку «дрібну компанію». Проте на закриту тендерну процедуру змогли прорватися і дати свої пропозиції мої «колеги по цеху» і відомі швейні виробники — ТОВ «МІК», ТОВ «АнВа» і ТОВ «ВІД». Вони давно працюють на вітчизняному ринку, мають хто від сотні, хто від тисячі робочих місць і головне — дуже гарно усвідомлюють про відповідальність подібних держзамовлень для наших захисників. Але з незрозумілих нікому (окрім закупівельників Нацгвардії) підстав, на закритому тендері перемагає нікому (на просторах вітчизняного легпрому!) невідома компанія ТОВ «Трейд-Прім», — написав у соцмережі Фейсбук Олександр Соколовський.

Журналісти Nikcenter також поспілкувалися із представником компанії, яка боролася за закупівлі Нацгвардії. Власник запорізького ТОВ «МІК», що спеціалізується на виробництві одягу, Олег Мітрохін підтвердив, що саме «Трейд-Прім» отримало всі три закупівлі від Національної гвардії.

«Нас, вважаю, усунули за формальною ознакою. А всі три закупівлі дійсно дісталися нікому не відомій компанії «Трейд-Прім». Раніше ми з цією фірмою жодного разу не зустрічалися на закупівлях і як вона опинилася на закупівлі Нацгвардії, мені не зрозуміло», — розповів Олег Мітрохін.

На оборонних закупівлях відзначилася ще одна миколаївська компанія — ТОВ «С-Росток», пише Nikcenter. Згідно зі звітом, оприлюдненим Рахунковою палатою, ця фірма постачала харчування на замовлення Міноборони. І постачала його іноді за найвищою ціною серед інших компаній, вказують журналісти.

Зі звіту відомо, що ТОВ «С-Росток» забезпечувало військових комплектами продуктів для особового складу та навіть тварин у штаті військових частин у стаціонарних та польових умовах. Вартість такої послуги для кожного постачальника Міноборони визначалась індивідуально. Миколаївському ТОВ «С-Росток» платили 144,06 гривні за комплект.

За угодами між Міноборони та компанією, закупівельна ціна буряка становила 20 гривень за кілограм, при цьому його вартість у закупівлі в секторі безпеки і оборони складала подекуди вдвічі менше. Найдешевше буряк купували для СБУ — за 10,25 гривні за кілограм. Вершкове масло компанія постачала по 240 гривень за кілограм, тоді як для ГУР масло купували за 187,46 гривні за кілограм.

Картопля для військових, придбана у фірми з Миколаївщини, коштувала 17,7 гривні за кілограм, у СБУ же — по 7,76 гривні за кілограм. Сумнозвісні курячі яйця «С-Росток» поставляв за ціною 9 гривень за штуку, поки Нацгвардія купувала їх по 5,23 гривні.

Обидві миколаївські компанії, які успішно працюють на оборонних закупівлях — і ТОВ «Трейд-Прім», і ТОВ «С-Росток», згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб, можуть належати одній родині. Власником першої наразі офіційно є Тахір Садрідінов, депутат Миколаївської обласної ради і колишній заступник голови обласної ради. Власниками другої є, ймовірно, брати Тахіра Садрідінова — Рустамджан і Джамшед Садрідінови, а також Катерина Васильєва, якій належать 50% компанії. До 2020 року серед власників фірми значився і Тахір Садрідінов, а якщо вірити допису у Facebook, то у 2019-му називав себе її керівником.

У Рахунковій палаті звернули увагу не лише на завищені ціни фірми, а й на те, що «С-Росток» фігурує аж у 54-х судових рішеннях за сімома адміністративними, 20-ма господарськими та двома цивільними справами.

«Трейд-Прім» Тахіра Садрідінова, яке отримало замовлення на форму для Нацгвардії, до цієї закупівлі, схоже, вже «пробувало» себе на оборонному ринку, пишуть журналісти. Господарський суд Миколаївської області розглядав справу про стягнення пені з компанії за позовом київської військової частини.

У Судовому реєстрі номер в/ч закритий, та відомо, що вона також перебуває у складі Нацгвардії і вимагала пеню від «Трейд-Прім» у розмірі 781 тисячі 798 гривень за договором виготовлення та поставки товарів оборонного призначення від 8 лютого 2023 року. Ймовірно, компанія не поставила військовим замовлений товар своєчасно. Проте вже після початку розгляду справи у суді сторони, схоже, домовились і військова частина звернулася до суду із проханням повернути заяву через відсутність предмету спору.

У коментарі Nikcenter власник «ТК-Груп» Олександр Соколовський розповів, що під час повномасштабної війни вже зустрічався із миколаївською компанією на оборонній закупівлі.

«Ми разом брали участь у закупівлі термобілизни для Миколаївської тероборони. Але замовник, мабуть, не очікував, що прийдуть і інші учасники. Ми запропонували найнижчу ціну, але закупівлю відмінили», — розповідає Олександр Соколовський.

Йдеться про закупівлю термобілизни Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, яку оголосили у травні 2023 року. За 2500 комплектів для миколаївських захисників чиновники мали намір заплатити 2 мільйони 250 тисяч гривень. На закупівлю «прийшли» сім учасників, серед них – і «Трейд-Прім». Але після того, як компанія Олександра Соколовського запропонувала найменшу ціну, яка була нижчою від очікуваної вартості майже вдвічі, 2 червня замовник скасував закупівлю. Відміну торгів пояснили «скороченням обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів».

Nikcenter звернувся до Садрідінових по коментар. Журналістів цікавило: як компанії, що їм належать, потрапили на закритий ринок оборонних закупівель, чому поставляли продукти для захисників під час війни за завищеними цінами та де вони брали форму для поставок Нацгвардії.

У розмові із журналістом Nikcenter Рустамджан Садрідінов назвав свого брата Тахіра директором «С-Росток» і порекомендував з усіма питаннями звертатися саме до нього. Проте на момент публікації розслідування поговорити Nikcenter із ним особисто нам не вдалося.

Директор «Трейд-Прім» Олександр Голян у розмові із журналістом підтвердив, що компанія не має власного виробництва. Військову форму вони закуповували у Туреччині. І вона, переконує він, була набагато якіснішою, ніж українських виробників. Вихід же компаній Садрідінових на оборонний ринок директор фірми пояснює просто:

«Війна змушує робити все, і ями копати. Ми і фрукти поставляли. Може, щось і поставлялося дорожче, але не весь час», — додав Олександр Голян щодо завищених цін на продукти.

Про закупівлі ж, каже, дізнаються від військових, адже «багато із ким спілкуються». Жодні звʼязки Садрідінових, переконує, для виходу на оборонний ринок не використовували.

Нагадаємо, депутат Миколаївської обласної ради від партії «Наш край» Тахір Садрідінов придбав прапор з підписом Дмитра Марченка під час благодійного аукціону на Міжнародному турнірі з ММА. 400 тисяч гривень підуть на підтримку ЗСУ.