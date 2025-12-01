У Миколаєві під кінець року планують закупити 68 нових світлофорів

Світлофор у Миколаєві, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/Facebook

Миколаївське комунальне монтажне-експлуатаційне підприємство оголосило тендер на закупівлю 68 нових транспортних та пішохідних світлофорів.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Очікувана вартість обладнання — 1 мільйон 209 тисяч 177 гривень. Переможець тендеру має поставити блоки живлення замовнику до 25 грудня цього року.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Відповідно до технічних характеристик, світлофори мають працювати від стандартної електромережі 230 В, а невеликі коливання напруги для них не критичні. Конструкція дозволяє встановлювати додаткові секції за потреби. Гарантія на світлофор має бути щонайменше 5 років, а загальний строк служби — не менше 15 років.

Світлофори повинні бути виготовлені за технічними вимогами країни виробника. Кожна секція має окремий корпус зі ступенем захисту не нижче IP56, а світлофорні модулі можна знімати та встановлювати без демонтажу всього корпусу.

У комплекті мають бути кріплення для встановлення на опори. Вони повинні регулюватися по вертикалі й горизонталі, бути виготовленими з оцинкованого металу або міцного пластику та дозволяти приховану прокладку кабелю всередині опори.

Нагадаємо, що викладачі та батьки учнів гімназії №52 у мікрорайоні Ліски у Миколаєві просять повернути світлофори, які були прибрані під час ремонтних робіт на ділянці дороги поблизу закладу.

Крім того, у серпні цього року на розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького у Миколаєві встановили новий світлофор.

Також нагадаємо, що 27 листопада депутати провели друге частково очне засідання сесії міської ради. Однак засідання не завершили. Сесія тривала близько двох годин і міський голова Олександр Сєнкевич оголосив перерву до 4 грудня. На наступному засіданні депутати розглянуть перерозподіл коштів у бюджеті на 2025 рік, щоб розблокувати витрати по незахищених статтях бюджету.

Світлофори під час відключень світла у Миколаєві

У жовтні 2024 року 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати без світла у Миколаєві. Їх вартість склала 4,9 мільйона гривень.

Зокрема, такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

У міській раді пояснили, що джерелами безперебійного живлення обладнають світлофори на перехрестях із найбільш жвавим дорожнім рухом. У випадку аварійного вимкнення електроенергії або блекаутів вони можуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.