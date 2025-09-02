Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    2 вересня, 2025

    Миколаїв

  • 2 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 28° Мінлива хмарність

«Вранці там аврал. Як дітям ходити в школу?», — миколаївці просять відновити світлофори біля 52-ї гімназії у Лісках

Біля 52-ї гімназії у Миколаєві просять встановити світлофори. Фото МикВісті надіслав викладач закладуБіля 52-ї гімназії у Миколаєві просять встановити світлофори. Фото МикВісті надіслав викладач закладу

Викладачі та батьки учнів гімназії №52 у мікрорайоні Ліски у Миколаєві просять повернути світлофори, які були прибрані під час ремонтних робіт на ділянці дороги поблизу закладу.

З такою скаргою вони звернулись до редакції «МикВісті».

За словами педагогів, щоденний рух дітей до школи без світлофорів створює небезпечну ситуацію.

— Батьки, звісно, нервують, бо як дітям щоденно там ходити без світлофора, а рух там дуже інтенсивний. Ця дорога виходить на об’їзну, усі жителі Намиву, Лісків, щоб потрапити у центр, їдуть цією дорогою. Вранці там аврал повний. Роботи ще ведуться, але більша частина завершена, зокрема і там, де стояли два світлофори. Переходити дорогу дуже небезпечно, бо біля пішохідного переходу немає навіть лежачих поліцейських, — розповів викладач школи.

Батьки зазначають, що вже зверталися до міської влади, однак результатів поки що немає. Вони наголошують, що встановлення світлофорів є критично необхідним для безпеки їх дітей. 

Нагадаємо, в Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік. Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив перший заступник міського голови Анатолій Петров.

