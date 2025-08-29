З 1 вересня офлайн запрацює понад 80% шкіл Миколаєва, — управління освіти
У Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік.
Про це йдеться у відповіді Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті».
Загалом у Миколаєві працює 64 заклади загальної середньої освіти, 81,2% з яких працюватимуть офлайн або у змішаному форматі.
«У 2025/2026 навчальному році освітній процес в очному, очно-змішаному форматі будуть здійснювати 52 заклади, що на 12 закладів більше, ніж в минулому навчальному році», — повідомили в управлінні освіти.
Водночас заступник міського голови Анатолій Петров уточнив, що ці школи також навчатимуть дітей онлайн, оскільки деякі з учнів досі знаходяться в інших регіонах або за кордоном.
— Але всі ці школи матимуть ще й дистанційні класи. Норма закону нам це дозволяє, — додав він.
Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив Анатолій Петров
— Задачу з офлайн навчанням нам поставили ще на початку 2023 року через те, що ми усвідомлювали: спочатку два роки ковіду, потім почалася війна і фактично вся Україна не була готова по укриттям. Увесь цей час була співпраця з міжнародними організаціями, благодійними та громадськими організаціями, вкладався місцевий бюджет. На сьогодні ми відремонтували вже 88 сховищ за 2,5 роки. Це фактично 65% від загальної кількості навчальних закладів у Миколаєві, — сказав Анатолій Петров.
Нагадаємо, у 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.
До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.
Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».
