З 1 вересня офлайн запрацює понад 80% шкіл Миколаєва, — управління освіти

Порожній шкільний клас гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Порожній шкільний клас гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

У Миколаєві з 1 вересня в очному або змішаному форматах працюватимуть 52 школи. Це на 12 шкіл більше, ніж попередній рік.

Про це йдеться у відповіді Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті».

Загалом у Миколаєві працює 64 заклади загальної середньої освіти, 81,2% з яких працюватимуть офлайн або у змішаному форматі.

«У 2025/2026 навчальному році освітній процес в очному, очно-змішаному форматі будуть здійснювати 52 заклади, що на 12 закладів більше, ніж в минулому навчальному році», — повідомили в управлінні освіти. 

Відповідь Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті»Відповідь Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті»
Відповідь Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті»Відповідь Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті»

Водночас заступник міського голови Анатолій Петров уточнив, що ці школи також навчатимуть дітей онлайн, оскільки деякі з учнів досі знаходяться в інших регіонах або за кордоном. 

— Але всі ці школи матимуть ще й дистанційні класи. Норма закону нам це дозволяє, — додав він. 

Для роботи в очному форматі на сьогодні в школах облаштували 88 укриттів, повідомив Анатолій Петров

— Задачу з офлайн навчанням нам поставили ще на початку 2023 року через те, що ми усвідомлювали: спочатку два роки ковіду, потім почалася війна і фактично вся Україна не була готова по укриттям. Увесь цей час була співпраця з міжнародними організаціями, благодійними та громадськими організаціями, вкладався місцевий бюджет. На сьогодні ми відремонтували вже 88 сховищ за 2,5 роки. Це фактично 65% від загальної кількості навчальних закладів у Миколаєві, — сказав Анатолій Петров.

Нагадаємо, у 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».

партнерство
Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

Apple Pay