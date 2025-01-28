«Нові укриття в школах та лікарнях», — в Управлінні капбудівництва Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Укриття в одній з миколаївських шкіл, фото: «МикВісті»

Пріоритетом своєї роботи у 2025 році в Управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради називають безпекову складову. У планах — побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Про це повідомив директор управління Олексій Савчук, йдеться у статті «МикВісті» «Яким буде відновлення Миколаєва у 2025 році?».

— Близько 10 — це нові укриття в навчальних закладах і одне в спортивній школі. Ще три — це капітальні ремонти в міських лікарнях: №1, №3 та Лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД). Наразі там розробляється проєктна документація, цьогоріч маємо оголошувати закупівлю будівельних робіт, — пояснив Олексій Савчук.

Разом з укриттями у навчальних закладах та лікарнях також збираються встановити 17 систем пожежної сигналізації, хоча грошей на це ще немає.

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— На сьогоднішній день у нас поки профінансовані роботи з проєктування. Безпосередньо на роботи гроші ще не відокремлені. Ми будемо або перерозподіляти наявні у нас кошти, або просити додаткового фінансування з бюджету. На меті у нас також залучити субвенцію з держбюджету — якщо це вийде, то буде дуже добре, — сказав Олексій Савчук.

Нагадаємо, Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».

Де на Миколаївщині є очна освіта?

Понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові.Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.