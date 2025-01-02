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Миколаївщина увійшла до трійки областей, де облаштували найбільше шкільних укриттів

У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили укриття в гімназії, фото: «МикВісті»

Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».

Відповідну інфографіку опублікував Кабінет Міністрів України, пишуть «МикВісті»

У Миколаївській області побудували 17 шкільних укриттів – область опинилася на третьому місці серед областей України. Перші два місця зайняли Запорізька область (18 укриттів) та Харківська область (29 укриттів).

На облаштування укриттів у школах було виділено 7,5 мільярда гривень, нагадали в уряді. Наразі будують і ремонтують ще 79 протирадіаційних укриттів.

Миколаївщина увійшла до трійки областей, де облаштували найбільше шкільних укриттів. Інфографіка: Кабмін/FacebookМиколаївщина увійшла до трійки областей, де облаштували найбільше шкільних укриттів. Інфографіка: Кабмін/Facebook

Де на Миколаївщині є очна освіта?

Нагадаємо, що понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі. 

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові.Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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