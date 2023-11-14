В прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Про це розповів заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков в ефірі телеканалу «МАРТ».

Як відомо, Очаків чи не щодня піддається хаотичним обстрілам російських військових з території окупованої Кінбурнської коси – по воді відстань до міста у декілька кілометрів.

Проте не дивлячись на це, міській владі вдалось організувати процес офлайн-навчання. Для цього в одній зі шкіл було облаштовано бомбосховище, в якому є шкільні класи, клас безпеки, їдальня та спортзал.

— Знаходячись в зоні бойових дій, у нас змішаний освітній процес. В одній зі шкіл ми зробили сховище, зробили класи, спортзал, ігрові кімнати, клас безпеки. У нас все обладнано, починаючи від їдальні та закінчуючи санвузлом та душовими кабінами, обладнана також система вентиляції та очищення повітря. Тому ті діти, батьки яких забажали, щоб навчання було на стаціонарі, вчаться офлайн. Батьки з дітьми, які знаходяться за межами населеного пункта, багато за кордоном, вони навчаються онлайн, — розповів Олексій Васьков.

Станом на листопад в місті Очаків проживає близько 8 тисяч людей.

Варто зазначити, що в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Мер Олександр Сєнкевич поснив, що відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку РФ. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Як відомо, на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Згідно з моніторинга Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйонів гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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