З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Укриття у ліцеї №55. Фото: архів «МикВісті»

У 2024 році управління капітального будівництва Миколаївської міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках міста.

Про це свідчать дані звіт про виконання бюджету Миколаєва 2024 році, з якими ознайомились журналісти «МикВісті».

Ось як були розподілені кошти:

• Гімназія № 14 (вул. Вільна, 38) – 15 тисяч гривень на будівництво захисного укриття. • Ліцей № 8 (просп. Миру, 23-Г) – 60,3 тисячі гривень на будівництво протирадіаційного укриття. • Дитсадок № 75 (вул. 3 Лінія, 17-А) – 60,3 тисячі гривень на протирадіаційне укриття. • Гімназія № 18 (вул. Дачна, 2) – 66,9 тисяч гривень на будівництво укриття. • Гімназія № 10 (просп. Богоявленський, 20-Б) – 72,1 тисячі гривень на будівництво укриття. • Ліцей «Академія дитячої творчості» (вул. Паркова, 36) – 72,1 тисячі гривень на протирадіаційне укриття. • Ліцей № 38 ім. В.Д. Чайки (вул. Потьомкінська, 147А) – 493 тисячі гривень на реконструкцію підвалу для створення укриття. • Ліцей № 3 (вул. Чкалова, 114) – 6,5 мільйонів гривень на реконструкцію підвалу під укриття. • Ліцей № 40 (вул. Металургів, 97/1) – 348 тисяч гривень на облаштування захисної споруди.

Крім того, на будівництво Миколаївського ліцею № 51 (пров. Парусний, 3-а) було виділено 2,7 мільйона гривень та для реконструкції приміщень Палацу творчості учнів (вул. Адміральська, 31) – 630,8 тисяч гривень.

Раніше, в управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах — побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Нагадаємо, Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».