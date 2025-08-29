За два роки на ремонт шкільних укриттів з бюджету Миколаєва витратили ₴37,4 млн

Укриття в одній з шкіл Миколаївської області, фото: «МикВісті»

З початку 2024 року на облаштування укриттів у школах, ліцеях та гімназіях Миколаєва з міського бюджету витратили 37,4 мільйона гривень.

Про це йдеться у відповіді Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті».

Зокрема на облаштування шкільних укриттів з міського бюджету витратили:

у 2024 році — 36,8 мільйона гривень;

у 2025 році (станом на серпень) — 545,9 тисячі гривень.

Загалом в школах, ліцеях та гімназіях міста відремонтували 39 укриттів, які вже перевірили на відповідність комісії, зокрема:

12 миколаївських ліцеїв: №2, 9, 19, 22, 28, 34, 38, 41, 42, 51, 55, 58 (2 укриття);

миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості»;

миколаївський ліцей імені Ольжича;

миколаївський ліцей імені професора Александрова;

22 миколаївських гімназій: №4,11,13, 15, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 45, 46, 47, 50, 54, 56, 57;

миколаївська спеціалізована школа для дітей з порушенням зору.

До нового навчального року у міських школах планують відкрити ще шість укриттів, додали в управлінні освіти.

Але загальна кількість облаштованих укриттів у школах міста більша, сказав заступник міського голови Анатолій Петров в ефірі телеканалу «Март».

— Задачу з офлайн навчанням нам поставили ще на початку 2023 року через те, що ми усвідомлювали: спочатку два роки ковіду, потім почалася війна і фактично вся Україна не була готова по укриттям. Увесь цей час була співпраця з міжнародними організаціями, благодійними та громадськими організаціями, вкладався місцевий бюджет. На сьогодні ми відремонтували вже 88 сховищ за 2,5 роки. Це фактично 65% від загальної кількості навчальних закладів у Миколаєві, — сказав Анатолій Петров.

Нагадаємо, у 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».