Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    29 серпня, 2025

  • 26.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За два роки на ремонт шкільних укриттів з бюджету Миколаєва витратили ₴37,4 млн

Укриття в одній з шкіл Миколаївської області, фото: «МикВісті»Укриття в одній з шкіл Миколаївської області, фото: «МикВісті»

З початку 2024 року на облаштування укриттів у школах, ліцеях та гімназіях Миколаєва з міського бюджету витратили 37,4 мільйона гривень. 

Про це йдеться у відповіді Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті».

Зокрема на облаштування шкільних укриттів з міського бюджету витратили:

  • у 2024 році — 36,8 мільйона гривень;
  • у 2025 році (станом на серпень) — 545,9 тисячі гривень.

Загалом в школах, ліцеях та гімназіях міста відремонтували 39 укриттів, які вже перевірили на відповідність комісії, зокрема:

  • 12 миколаївських ліцеїв: №2, 9, 19, 22, 28, 34, 38, 41, 42, 51, 55, 58 (2 укриття);
  • миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості»;
  • миколаївський ліцей імені Ольжича;
  • миколаївський ліцей імені професора Александрова;
  • 22 миколаївських гімназій: №4,11,13, 15, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 45, 46, 47, 50, 54, 56, 57;
  • миколаївська спеціалізована школа для дітей з порушенням зору. 

До нового навчального року у міських школах планують відкрити ще шість укриттів, додали в управлінні освіти. 

Відповідь Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті»Відповідь Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті»
Відповідь Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті»Відповідь Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті»

Але загальна кількість облаштованих укриттів у школах міста більша, сказав заступник міського голови Анатолій Петров в ефірі телеканалу «Март».

— Задачу з офлайн навчанням нам поставили ще на початку 2023 року через те, що ми усвідомлювали: спочатку два роки ковіду, потім почалася війна і фактично вся Україна не була готова по укриттям. Увесь цей час була співпраця з міжнародними організаціями, благодійними та громадськими організаціями, вкладався місцевий бюджет. На сьогодні ми відремонтували вже 88 сховищ за 2,5 роки. Це фактично 65% від загальної кількості навчальних закладів у Миколаєві, — сказав Анатолій Петров.

Нагадаємо, у 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».

партнерство
Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

Останні новини про: Укриття

В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей
«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття
Наші діти — це не такі самі діти? — у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік
Реклама

Читайте також:

новини

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Світлана Іванченко
новини

Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

Юлія Бойченко
новини

Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «Поміняти місцями між собою»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укриття

Наші діти — це не такі самі діти? — у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік
«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття
В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей

Сєнкевич задоволений організацією руху в центрі Миколаєва, де паркувальні кишені закрили стовпчиками

29 хвилин тому

Дрони атакували дві громади на Миколаївщині: зруйновані приватні будинки

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay