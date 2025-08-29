За два роки на ремонт шкільних укриттів з бюджету Миколаєва витратили ₴37,4 млн
Юлія Бойченко
10:00, 29 серпня, 2025
З початку 2024 року на облаштування укриттів у школах, ліцеях та гімназіях Миколаєва з міського бюджету витратили 37,4 мільйона гривень.
Про це йдеться у відповіді Управління освіти Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті».
Зокрема на облаштування шкільних укриттів з міського бюджету витратили:
- у 2024 році — 36,8 мільйона гривень;
- у 2025 році (станом на серпень) — 545,9 тисячі гривень.
Загалом в школах, ліцеях та гімназіях міста відремонтували 39 укриттів, які вже перевірили на відповідність комісії, зокрема:
- 12 миколаївських ліцеїв: №2, 9, 19, 22, 28, 34, 38, 41, 42, 51, 55, 58 (2 укриття);
- миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості»;
- миколаївський ліцей імені Ольжича;
- миколаївський ліцей імені професора Александрова;
- 22 миколаївських гімназій: №4,11,13, 15, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 45, 46, 47, 50, 54, 56, 57;
- миколаївська спеціалізована школа для дітей з порушенням зору.
До нового навчального року у міських школах планують відкрити ще шість укриттів, додали в управлінні освіти.
Але загальна кількість облаштованих укриттів у школах міста більша, сказав заступник міського голови Анатолій Петров в ефірі телеканалу «Март».
— Задачу з офлайн навчанням нам поставили ще на початку 2023 року через те, що ми усвідомлювали: спочатку два роки ковіду, потім почалася війна і фактично вся Україна не була готова по укриттям. Увесь цей час була співпраця з міжнародними організаціями, благодійними та громадськими організаціями, вкладався місцевий бюджет. На сьогодні ми відремонтували вже 88 сховищ за 2,5 роки. Це фактично 65% від загальної кількості навчальних закладів у Миколаєві, — сказав Анатолій Петров.
Нагадаємо, у 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.
До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.
Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».
Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.
