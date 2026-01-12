 В Одесі педофіла засудили за зґвалтування: процес тривав більше 4 років

В Одесі серійного ґвалтівника-педофіла приговорили до довічного: постраждали 10 дівчат

В Одесі суд визнав 56-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях й розбещуваннях малолітніх та приговорив його до довічного ув’язнення. Потерпілими стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.

Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, судовий процес тривав понад 4,5 роки. Доведено 26 епізодів злочинів, скоєних у період 2018–2021 років.

За словами Генпрокурора, злочинець цілеспрямовано входив у довіру дітей, представлявся працівником правоохоронних органів, шантажував, а потім, користуючись їхньою вразливістю.

Як зазначили в прокуратурі Одеської області, через розбещення постраждало чотири дитини віком 10-12 років, та 6 дівчат 13-15 років.

«Старших дівчат нелюд не лише розбещував, а й ґвалтував. Одну зі своїх жертв нелюд зґвалтував 6 разів протягом 2 років. На «рахунку» злочинця — 10 жертв віком від 10 до 15 років», — йдеться у повідомленні.

Дані про засудженого внесуть до реєстру осіб, винних у злочинах проти статевої свободи малолітніх.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік, якого засудили до довічного ув’язнення за зґвалтування своїх малолітніх племінницю та племінника, подав апеляцію.

