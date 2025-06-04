У Миколаєві понад рік працює підземна школа, на ремонт якої збирала кошти «Українська правда»

Укриття в школі. Фото: savED

У Миколаївському ліцеї №55 вже понад рік працює підземне укриття, яке дозволило понад 1300 учням повернутися до очного навчання після тривалого періоду дистанційки.

Облаштування укриття стало можливим завдяки спільній роботі благодійного фонду savED, видання «Українська правда», фонду CORE Response та інших партнерів.

Проєкт розпочався влітку 2023 року з ініціативи збору коштів на ремонт укриття. Завдяки внескам людей вдалося зібрати необхідні 4 мільйони гривень. Додаткову підтримку надали міжнародні партнери.

Після завершення облаштування підземної школи в Миколаївському ліцеї №55 освітній процес у закладі відновили ще до початку навчального року. Влітку 2024 року у відремонтованому укритті для учнів почали проводити ознайомчі заходи та підготовчі заняття.

Укриття в школі. Фото: savED Укриття в школі. Фото: savED Укриття в школі. Фото: savED

1 вересня 2024 року до ліцею вперше за кілька років повернулися всі учні та вчителі. До грудня заняття проводились у змішаному форматі, а з січня 2025 року заклад повністю перейшов на очну форму навчання. На той момент понад 1000 учнів відвідували школу постійно.

Працівники закладу зазначають, що після тривалого періоду дистанційного навчання виникла необхідність повторного опрацювання базових тем. Частина учнів мала прогалини в знаннях, особливо з точних наук, що потребувало додаткової уваги під час уроків.

Педагоги також відзначають, що після переходу на офлайн-формат покращилася якість засвоєння матеріалу. В умовах живого спілкування стало легше організовувати інтерактивні заняття, надавати зворотний зв’язок і контролювати хід навчального процесу.

За словами адміністрації ліцею, освітній процес триває відповідно до розкладу, а укриття забезпечує можливість безпечного навчання без перерв навіть під час тривог.

Нагадаємо, що в одній з громад Вознесенського району Миколаївської області побудували укриття для школярів місцевого ліцею. Сховище може вмістити понад 300 учасників освітнього процесу.