Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

В одній з громад Вознесенського району Миколаївської області побудували укриття для школярів місцевого ліцею. Сховище може вмістити понад 300 учасників освітнього процесу.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Під час ремонтних робіт в укритті зробили капітальний ремонт підлоги, відновили покриття стелі та стін. Приміщення облаштували системами вентиляції, протипожежної сигналізації, необхідною технікою і меблями, а також здійснили підключення до мережі інтернет.

Крім цього, в укритті є безбар’єрний вхід для людей з особливими потребами та санвузли, у тому числі для маломобільних осіб. Ремонтні роботи тривали з серпня по жовтень минулого року.

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

За словами заступниці директора з навчально виховної роботи Інни Нюкалової, раніше діти перебували у старому укритті, яке підготували за допомогою колективу ліцею.

«Майже два роки війни ми чекали коли зможемо вийти і навчатись в комфортних умовах. Раніше це було звичайне підвальне приміщення, звичайно ми своїми силами все що могли зробили: побілили і розмалювали стіни, зробили зони для дітей. Однак було багато пилюки та погана вентиляція. Ну звичайний був підвал», — сказала Інна Нюкалова.

Вона додала, що у ліцеї розроблений алгоритм, за яким учні повинні спускатись в укриття під час повітряної тривоги.

«Пролунав сигнал повітряної тривоги, потім лунає довгий дзвінок і учні разом з вчителями збираються та виходять за затвердженими маршрутами. У нас декілька входів в укриття, у кожного класу є свій маршрут за яким вони заходять і виходять. Близько 2-3 хвилини діти спускаються в укриття. Вхід у нас із шкільного приміщення, дітям не треба виходити на вулицю, щоб зайти в укриття», — розповіла освітянка.

Заступниця директора з навчально виховної роботи Інна Нюкалова. Фото: «МикВісті»

Заступниця селищного голови Ірина Жмарко зазначила, що цей навчальний заклад найбільший у громаді, тому тут також навчаються діти із сусідніх сіл.

«Наш заклад є найбільшим у громаді, у ньому навчається 825 учнів. Через ситуацію, яка склалась у нас в державі, діти не мали змоги навчатись в очному форматі, а вчителі не мали змоги працювати. Ми також підвозимо дітей із сусідніх сіл, які територіально не мають змоги навчатися очно в інших закладах. Тому цей ліцей у перспективі працювати і навчати дітей з різних сіл», — каже Ірина Жмарко.

Заступниця селищного голови Ірина Жмарко. Фото: «МикВісті»

У відновленому підвалі вже зараз проводять різноманітні ініціативи. Зокрема вчора, представники найбільшої у світі організації з гуманітарного розмінування HALO Ukraine провели захід з протимінної безпеки для учнів ліцею.

Профінансувала відновлення та облаштування укриттів Фундація Олени Зеленської профінансувала за підтримки іноземного донора — уряду Республіки Сербія.

Фоторепортаж

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині побудували сучасне шкільне укриття. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у 2024 році управління капітального будівництва Миколаївської міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках міста.