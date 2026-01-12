 Відключення світла на Миколаївщині: графіки на 13 січня

Клуб

Світла не буде понад 13 годин: графіки відключення на Миколаївщині 13 січня

На Миколаївщині світла не буде понад 13 годин. Ілюстративне фото: МикВістіНа Миколаївщині світла не буде понад 13 годин. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у вівторок, 13 січня, очікуються планові відключення електроенергії. Графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 04:00-07:30; 11:00-18:00
Всього: 10 годин 30 хвилин

1.2 — 00:00-00:30; 05:30-11:00; 21:30-00:00
Всього: 8 годин 30 хвилин

2.1 — 00:30-04:00; 07:30-11:00; 18:00-21:30
Всього: 10 годин 30 хвилин

2.2 — 04:00-07:30; 14:30-20:30
Всього: 9 годин 30 хвилин

3.1 — 00:30-04:00; 11:00-18:00; 21:30-00:00
Всього: 13 годин

3.2 — 00:00-00:30; 07:30-14:30; 21:30-00:00
Всього: 10 годин

4.1 — 00:00-00:30; 04:00-07:30; 14:30-18:00; 21:30-00:00
Всього: 10 годин

4.2 — 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-21:30
Всього: 10 годин 30 хвилин

5.1 — 00:30-04:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00
Всього: 10 годин 30 хвилин

5.2 — 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30
Всього: 10 годин 30 хвилин

6.1 — 00:00-00:30; 07:30-14:30; 18:00-21:30
Всього: 11 годин

6.2 — 07:30-11:00; 14:30-18:00
Всього: 7 годин

Також, в обленерго зазначили, що підчерга 3.2 буде знеструмлена сьогодні, 12 січня, з 23:30.

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

