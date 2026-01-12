Вперше за 4 роки мер Миколаєва провів відкриту нараду з підлеглими

У Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни, 12 січня провели відкриту апаратну нараду міського голови за участі заступників, радників міського голови, керівників управлінь, департаментів комунальних підприємств і журналістів.

Про це пишуть «МикВісті».

Спершу слово надали голові експертно-громадської ради Артему Ващиленко який повідомив, що місто виходить на фінальний етап підготовки плану адаптації Миколаївської громади до змін клімату. За його словами, проєкт документа вже містить перелік практичних заходів, а наприкінці лютого його планують винести на розгляд сесії міськради. Артем Ващиленко також зазначив, що Миколаїв у цьому напрямку є пілотним містом — аналогічний документ наразі є лише у Києві.

Перше з початку війни відкрите засідання апаратної наради Миколаївської міської ради. Фото: МикВісті

Також на нараді обговорили підтримку малого та середнього бізнесу. Зокрема, йшлося про ініціативи на державному рівні щодо змін для фізичних осіб-підприємців. Депутати міськради вже підготували проєкт звернення до Верховної Ради з цього питання, який планують розглянути на профільних комісіях.

Окрему увагу приділили розвитку водної інфраструктури як одній із конкурентних переваг міста. У 2026 році планують провести інвентаризацію пірсів, причалів та інших гідротехнічних споруд, а також опрацювати питання рибальства та аквакультури. Представники громадської ради висловили занепокоєння можливими законодавчими змінами, які можуть ускладнити умови для рибалок, зокрема через запровадження електронних дозволів і штрафів.

Керівники комунальних підприємств прозвітували про роботу міських систем життєзабезпечення. Опалення, котельні та ТЕЦ працюють у штатному режимі, у разі тривалих відключень електроенергії використовується резервне живлення.

У «Миколаївводоканалі» повідомили про аварійну зупинку водопостачання у мікрорайонах Північний і Соляні.

Також озвучили статистику звернень громадян. Через кол-центр 1588 за рік надійшло 5 915 звернень, надано близько 20 тисяч консультацій. Через Facebook-контакт-центр у грудні 2025 року надійшло 129 звернень, більшість з до КП «Миколаївських парків».

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай. Фото: МикВісті

Також заслухали інформацію про демонтаж незаконної реклами. За 2025 рік у Миколаєві демонтували 1 034 рекламні конструкції, зокрема 51 великогабаритну. Частину об’єктів демонтують після завершення судових процедур або через погодні умови.

ТЕЦ пообіцяла відновити дорогу по вулиці Пограничній наразі роботи призупинені через морози. Як тільки погода дозволить, підрядник завершить ремонт за 2–3 тижні, і дорога буде повністю відкрита.

Директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний. Фото: МикВісті

Під час наради озвучили демографічні дані. У 2025 році в Миколаєві народилося 2 182 дитини, з початку 2026 року — 46. За минулий рік кількість внутрішньо переміщених осіб у місті зросла на 1 838. Загалом із початку повномасштабної війни в Миколаєві видали понад 50 тисяч довідок ВПО.

Також повідомили про завершення відновлювальних робіт у будинку на вулиці Крилова, 8, який постраждав від ракетного обстрілу, та про демонтаж зруйнованого Будинку культури в Корабельному районі, який планують завершити до кінця січня.

Окремо порушили питання доступності та стану доріг. У 2025 році в місті встановили 12 пандусів із запланованих 15, ще 3 перенесли на 2026 рік. Міський голова доручив перевірити якість ямкового ремонту на проблемних ділянках після звернень мешканців.

За підсумками апаратної наради частину питань залишили на контролі та планують повторно розглянути на наступних засіданнях.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

Керівники адміністрацій районів Миколаєва. Фото: МикВісті

Заступник міського голови Сергій Коренєв. Фото: МикВісті

Заступники міського голови Анатолій Петров та Сергій Коренєв. Фото: МикВісті

Директорка департаменту фінансів Віра Святелик. Фото: Миквісті

Заступник міського голови Юрій Андрієнко. Фото: МикВісті

Радник міського голови Іван Сміренський та керуючий справами виконкому Андрій Волков. Фото: МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

Директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що липні 2025 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв відкрити для журналістів апаратні наради, які він проводить зі своїми підлеглими, і навіть пожартував про «Оскар за публічність».