Мер Миколаєва хоче отримати «Оскар за публічність» та пообіцяв відкрити для журналістів наради з підлеглими

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв відкрити для медіа апаратні наради, фото МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зізнався, що хоче отримати «Оскар за публічність» та пообіцяв відкрити для журналістів так звані апаратні нараді, які він проводить зі своїми підлеглими.

Про він сказав під час своєї пресконференції, відповідаючи на питання кореспондентки «МикВісті» Катерини Середи.

Зазначимо, що до епідемії COVID-19, тобто ще до 2020 року, раз на місяць такі засідання, які зазвичай проводить або міський голова, а бо його перший заступник за участі представників районних адміністрацій та керівників ключових управлінь, були відкритими для представників медіа. Улітку 2021 року Олександр Сєнкевич вирішив відновити таку практику, однак через повномасштабне вторгнення це знову стало неможливим.

Мер пояснив, що наразі на апаратних нарадах розглядають питання, які, у тому числі, підпадають під гриф «секретно». Саме тому, уточнив він, засідання закриті для відвідування представників медіа.

— Апаратні наради з великою кількістю людей відбуваються раз на місяць. У нас немає зараз щотижневих апаратних нарад. І під час цих обговорень звучать різні питання, в тому числі, які мають доступ під грифом службового користування, скажімо так. Я не можу контролювати перебіг подій апаратної наради, щоб потім ці дані не виходили в публічну площину, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер вважає, що журналісти можуть опублікувати у місцевих медіа інформацію, яка не має стати публічною у воєнний час, називаючи це «погонею за гарячими новинами».

— Знаючи погоню нашої журналістської спільноти за гарячими фактами і новинами — і це нормально — хвилююсь, що інформація, яка не повинна стати публічною, стане на таких нарадах публічною. Тобто вийде в засоби масової інформації. Ми даємо все, що можна, будь-яку інформацію. Навіщо бути присутніми на таких нарадах? Не знаю, яка ціль. Я сьогодні не бачу сенсу в проведенні технічних нарад в публічній площині, — додав міський голова.

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Водночас мер додав, що представники ЗМІ можуть направити до міської ради офіційний інформаційний запит і отримати на нього відповідь. Він запевнив, що міська влада не приховує від журналістів жодної інформації.

— Будь-яку інформацію, яку ви хочете отримати, ви можете отримати. Ми не приховуємо жодної інформації: гроші, люди, зарплати, відрядження. Все, що треба, ви можете дізнатися. Давайте запит, ми офіційно відповімо — будемо намагатися. Але проведення нарад за участі міського голови і його заступників, їх час і місце проведення, до кінця воєнного стану я буду особисто визначати і вирішувати, чи повинно це транслюватися, чи повинно бути за участі журналістів. Також буду публічно нести за це відповідальність. До військового стану у нас були публічні наради, ви спокійно могли зайти. Вони у нас проводились кожного тижня, і раз на місяць ми запрошували. Зараз ми не проводимо такі наради раз на тиждень, немає в них сенсу, ми проводимо раз на місяць., — пояснив Олександр Сєнкевич.

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Головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа запитала у міського голови, чому за таких умов засідання апаратних нарад відвідують представники громадськості.

Мер каже, що вони присутні лише на першій частині засідання, яка стосується роботи громадських рад, після чого їх просять залишити приміщення.

— Ми запрошуємо не громадських активістів, а членів громадської ради. Вони на початку виступають, ми їм дякуємо і просимо вийти з зали. Ну, тобто, вони присутні на тій частині, яка стосується їхньої роботи — громадських рад. Оскільки це представники громади, і вони були обрані представниками громадських організацій, ми їх запрошуємо і вони доносять думки громадян до присутніх чиновників. Ми їх заслуховуємо, записуємо, ставимо на контроль питання, їх виконання і так далі. Дякуємо їм за роботу і відпускаємо їх. І далі вже починається робоча нарада, яка стосується води, електроенергії і так далі. Тобто тих речей, які сьогодні, на жаль, ми не можемо публікувати. Я з великою повагою ставлюсь до всіх наших миколаївських журналістів, тому що вони лишилися, працювали, висвітлювали діяльність і так далі. Але просто може бути якась інформація, яка здається цікавою, а вона може бути закрита. Чи завтра туди прилетить ракета, не спеціально, а скажуть, що ось написали, и туди прилетіла ракета… Тут немає жодного умислу, це просто безпека. І якщо ви хотіли послухати те, що кажуть представники громадської ради - я можу…, але це не дуже цікаво. Це десь пів години послухати про різні питання, питання каналізації мікрорайону Старий Водопій, або сліпи для яхтсменів, участь у програмі зеленої економіки. Там немає нічого такого, щоб збурило інформпростір у Миколаєві, — пояснив міський голова.

Однак, під час спілкування, Олександр Сєнкевич спочатку пообіцяв що після завершення війни кожне таке засідання буде відкритим для журналістів, а потім заявив, що раз на місяць все ж таки, такі наради будуть публічними.

— Я дам Вам обіцянку при всіх і на онлайн-трансляції, що як тільки закінчиться військовий стан, до всіх апаратних нарад, які будуть проводитися, ми будемо залучати журналістів. І по-друге, я подумаю, як під час цього військового стану зробити так, щоб, можливо, була зустріч для того, щоб ви могли зустрітися з усіма цими людьми, які присутні на нараді, і поспілкуватися в робочому режимі. Можливо, раз на місяць ми будемо проводити якусь відкриту апаратну нараду, де просто не будемо включати питання, які можуть бути трактовані якимось чином. Я хочу, щоб місто Миколаїв було номер один по відкритості в Україні. Щоб ми були там, щоб я отримав цю статуетку і записав собі в карму «номер один по прозорості». Я хочу, щоб ми це зробили. І якщо для цього буде потрібно зробити ще додатково цей фактор, то я буду намагатися і це теж реалізувати, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, напередодні мер Миколаєва виступив з ініціативою запровадити обов’язкове декларування доходів для журналістів, які працюють в зареєстрованих українських медіа.

Що з доступом до мерії Миколаєва?

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ.

Поліція Миколаєва відкрила щодо цього справу, але менш ніж через рік припинила кримінальне провадження, розпочате після недопуску журналістів до будівлі міської ради.

У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

Нагадаємо, що Миколаївська облрада у 2023 році всупереч регламенту відмовила «НикВести» в присутності на сесії, яка запланована у дистанційному режимі.

Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко заявив, що Миколаївська обласна рада не мала права відмовляти журналістам у доступі до засідання обласної ради, а повинна лише попередити про наявні безпекові ризики.