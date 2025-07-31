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Сєнкевич хоче, щоб журналісти декларували доходи: «Щоб розуміти, хто платить їм зарплату»

Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич виступив з ініціативою запровадити обов’язкове декларування доходів для журналістів, які працюють в офіційних українських медіа.

Про це він заявив 31 липня під час брифінгу за участі голови Національного агентства з питань запобігання корупції  Віктора Павлущика, повідомляє ПН.

За словами Сєнкевича, таку ідею він озвучив у розмові з очільником НАЗК, однак отримав відповідь, що це питання не входить до повноважень агентства.

— Я висловив свою думку в процесі спілкування, що всі журналісти які працюють в Україні в офіційних виданнях, вони повинні теж за себе декларувати, тобто ви всі. Щоб ми всі розуміли, хто сплачує зарплату журналістам, які пишуть іноді нісенітницю, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас варто нагадати, що згідно із Законом України «Про медіа», всі офіційні ЗМІ зобов’язані пройти державну реєстрацію з відкритим доступом до інформації  про власників. Крім того, самі медіа повинні оприлюднювати ці дані на своїх платформах.Таким чином, можна дізнатися, кому належить те чи інше офіційно зареєстроване ЗМІ.

Нагадаємо, Олександр Сєнкевич отримав 946 тисяч гривень зарплати у 2024 році, що на понад 150 тисяч гривень менше за заробітну плату директора комунального підприємства «Миколаївські парки».

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