Мер Сєнкевич заробляє менше, ніж головний озеленювач Миколаєва, — декларація

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав 946 тисяч гривень зарплати у 2024 році, що на понад 150 тисяч гривень менше за заробітну плату директора комунального підприємства «Миколаївські парки».

Про це йдеться у декларації міського голови, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «МикВісті».

Як відомо, директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай у своїй річній декларації вказав понад 1,1 мільйона гривень доходів за 2024 рік. У середньому це понад 90 тисяч гривень на місяць. У той час як середня заробітна плата міського голови складає 79 тисяч гривень.

Нерухомість та земельні ділянки мера

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Мер Олександр Сєнкевич володіє двома земельними ділянками загальною площею дві тисячі квадратних метри загальною вартістю 171,9 тисячі гривень, а також двома квартирами у Миколаєві, які були придбані у 2007 та 2008 роках, площею 54,5 та 69,9 квадратних метри.

Також мер задекларував, що з 2019 року орендує будинок разом з дружиною та дітьми, площею 271,5 квадратних метри.

Його дружина Катерина має у власності в окупованій Новій Каховці земельну ділянку площею 2 тисячі 622 квадратних метри та комплексом будівель площею 261,2 квадратних метри. Також в Новій Каховці дружина мера має спільну квартиру з батьками площею 66 метрів квадратних.

Після початку повномасштабного вторгнення з серпня 2022 року його дружина та діти проживають в Польщі. З 2024 року вони орендують там квартиру площею 112 квадратних метрів. Оренда житла за 5 місяців обійшлась родині посадовця у 485,4 тисячі гривень або близько 97 тисяч гривень на місяць.

Мер Олександр Сєнкевич немає власних або орендованих автомобілів, однак його дружина вже сім років орендує автомобіль VOLVO XC90 2018 року випуску у приватного підприємства «Лєда» з 2019 року. Засновниця цього підприємства — Ірина Олєннікова, з якою Катерина Сєнкевич спільно володіє квартирою в окупованій Новій Каховці.

Доходи та заощадження

Основним доходом мера Олександра Сєнкевича у 2024 році була заробітна плата — 946,1 тисячі гривень (у середньому це 78,8 тисячі гривень на місяць). Також він вказав у декларації подарунок від Профспілкової організації виконавчих органів Миколаївської міської ради — 4,5 тисячі гривень.

Водночас його дружина минулого року отримала понад 6 мільйонів гривень доходу: 4,7 мільйона гривень — від зайняття підприємницькою діяльністю, 135,7 тисячі гривень заробітної плати Катерина Сєнкевич отримала у компанії «FFW Mykolaiv» та 1,7 мільйона гривень — у польській компанії Legal.IN.

З 2015 року дружина мера володіє 39% корпоративних прав у компаніях: ТОВ «FFW Mykolaiv» та ТОВ «Блінк Ріекшн Інтернешнл», які зареєстровані в Україні.

А у 2024 році Катерина Сєнкевич збільшила корпоративні права у польській компанії «Чарне Може ЛЛСі» з 25% до 40%.

Водночас за останні три роки дружина міського голови придбала криптовалюти на загальну суму 28,3 тисячі гривень. Серед них: Bitcoin, Ethereum, SOL, BAL, FTM та DOT.

На банківських рахунках, в тому числі за кордоном, сім’я міського голови зберігає 93,9 тисячі гривень, 12,2 тисячі доларів та 7 тисяч євро. Крім того, у двох польських банках Катерина Сєнкевич тримає 10 тисяч злотих, що у гривневому еквіваленті складає 108 тисяч гривень. Готівкою подружжя має 75 тисяч доларів заощаджень.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім подав річну декларацію. Протягом року його сім'я збільшила свої грошові активи, а також з’явилось нове джерело доходу — продаж криптовалюти.