Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото: «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай оприлюднив річну декларацію, де вказав понад 1,1 мільйона гривень доходів за минулий 2024 рік, що на 300 тисяч гривень більше за попередній рік.

Відповідна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «МикВісті».

Дмитро Чучмай вказав місцем своєї реєстрації Маріуполь Донецької області, який уже три роки тимчасово окупований Росією. При цьому, в декларації керівник комунального підприємства зазначив, що його фактичне місце проживання – місто Миколаїв, не вказуючи у розділі про нерухомість квартиру або будинок, де живе.

Скриншот з декларації директора комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая за 2024 рік

Директор «Миколаївських парків», згідно декларації, має у власності 25% квартири та 50% житлового будинку у Маріуполі. У його дружини Світлана також залишилась квартира у Маріуполі.

Скриншот з декларації директора комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая за 2024 рік

Будь-яку іншу інформацію стосовно свого місця проживання Дмитро Чучмай у декларації не вказав. Однак, варто зазначити, у декларації посадовці мають вказувати не лише нерухомість, яка є у їх власності або власності членів їх родини, але й місце свого постійного або тимчасового проживання. До прикладу, перший заступник міського голови Віталій Луков, який приїхав працювати у Миколаїв з Вознесенська, у своїй декларації про доходи за 2024 рік вказав, що з січня 2023 року безоплатно проживає в квартирі у Миколаєві.

Скриншот з декларації першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова за 2024 рік

Їздить Дмитро Чучмай на автомобілі Mazda СХ-9 2020 року випуску, який придбав того ж року за 1,4 мільйона гривень. А його дружина Світлана є власницею легкового авто RAVON R2 2017 року, яку придбала того ж року за 200 тисяч гривень.

Посадовець задекларував 1 мільйон 96 тисяч 961 гривню заробітної плати на посаді директора комунального підприємства «Миколаївські парки» впродовж 2024 року.

Дмитро Чучмай також отримав 1 тисячу гривень «зимової підтримки» (так звана тисяча Зеленського). Ще 2 тисячі 464 гривні він отримав допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд «ЯМаріуполь».

Його дружина впродовж минулого року отримала 346 тисяч гривень заробітної плати у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, 1 тисячу гривень «зимової підтримки» (так звана тисяча Зеленського), 4 тисячі гривень соціальних виплат та 235 гривень допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд «ЯМаріуполь».

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Посадовець також має 31 тисячу доларів накопичень, що на 12 тисяч доларів більше тієї суми, яку він декларував за попередній рік. Адже у декларації за 2023 рік посадовець декларував, що має 19 тисяч доларів накопичень.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

«Миколаївські» парки також планують взяти до 43 мільйонів гривень кредиту на оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. А загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

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