₴71,4 тис. в місяць: Зарплата головного озеленювача Миколаєва зросла на ₴10 тис.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото «МикВісті»

З початку 2024 року директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай в середньому отримав 71,4 тисячі гривень заробітної плати.

Відповідні дані опублікував миколаївський громадський активіст Дмитро Рябченко, пишуть «МикВісті».

Дані про розмір заробітних плат директора КП «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая та його заступників опублікував миколаївський громадський активіст Дмитро Рябченко Дані про розмір заробітних плат директора КП «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая та його заступників опублікував миколаївський громадський активіст Дмитро Рябченко

У середньому за 2023 рік Дмитро Чучмай заробив 60,5 тисячі гривень на місяць. Торік його заробітна плата коливалася від 55,3 тисячі гривень до 63,6 тисяч гривень. Зокрема впродовж року він щомісяця отримував у середньому: 29,3 тисячі гривень премії та 14,6 тисячі гривень надбавки «за високі досягнення в праці». А його щомісячний фіксований оклад склав у середньому 29,3 тисячі гривень.

В 2024 році середня заробітна плата директора озеленюючого підприємства Миколаєва склала 71,4 тисячі гривень. Загалом його середній заробіток на посаді зріс на 10,9 тисячі гривень у порівнянні з минулим роком. За шість місяців 2024 року його заробітна плата коливалася від 64,9 тисячі гривень до 75,8 тисяч гривень. Він також у середньому отримував 17,1 тисячі гривень надбавки та 33,5 тисячі гривень премії на місяць.

При цьому заступник директора «Миколаївських парків» з виробничої діяльності Олександр Брижатий за 2023 рік у середньому заробляв 28,7 тисячі гривень, зокрема: 2,5 тисячі гривень надбавки та 7,4 тисячі гривень премії. А за шість місяців 2024 року Олександр Брижатий заробив у середньому 32,9 тисячі гривень, зокерма йому нараховували 2,9 тисячі гривень надбавки та 9,6 тисячі гривень премії.

Ще один заступник директора з благоустрою парків у скверів Максим Доргаліс у середному за друге півріччя 2023 року заробив 39,3 тисячі гривень, зокрема 9,1 тисячі гривень надбавки та 8,2 тисячі гривень премії. А за перше півріччя 2024 року у середньому він отримав 45 тисяч гривень заробітної плати, з яких 11,2 тисячі гривень надбавки та 11,7 тисячі гривень премії.

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «МикВісті»

Водночас начальниця відділу садово-паркового господарства Тетяна Скибицька у середньому отримала 29,3 тисячі гривень заробітної плати за перші шість місяців 2024 року, зокерма: 59 тисячі гривень надбавки та 8,3 тисячі гривень премії.

А її колега, начальниця дільниці з благоустрою парків та скверів Олена Недільська, у середньому за шість місяців 2024 року заробила 30,3 тисячі гривень, з яких 5,1 тисячі гривень надбавки та 6,3 тисячі гривень премії.

«Як завжди, епатажно. Таке пограбування міського бюджету, враховуючи знищення зелених насаджень і ще купу будь-якої шкоди від них, відбувається під час війни. І посаджених на проспекті ними з величезним пафосом 20-30 кущів бірючини та 100-200 дерев – весь результат. Чи варто воно того?», – написав Дмитро Рябченко.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Онак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

«Миколаївські» парки також планують взяти до 43 мільйонів гривень кредиту на оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. А загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

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