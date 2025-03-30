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Рахунки за кордоном та продаж криптовалюти: що у декларації Кіма за 2024 рік

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім . Фото: «МикВісті»Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім . Фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім подав річну декларацію. Протягом року його сім'я збільшила свої грошові активи, а також з’явилось нове джерело доходу — продаж криптовалюти.

Декларацію про майно та доходи за 2024 рік Віталій Кім подав до Національного агентства з питань запобігання корупції 28 березня, повідомляють «МикВісті».

За минулий рік голова Миколаївської військової адміністрації заробив 1 мільйон 762 тисячі гривень. Це на 400 тисяч більше, ніж у 2023 році. А доходи його дружини Юлії Кім залишились на рівні 2023 року - 500 тисяч гривень.

Варто зазначити, що декларації вказано нове джерело доходів — продаж криптовалюти. Дружина голови ОВА Юлія Кім отримала дохід від їх продажу на суму 1,9 мільйона гривень.

Скриншот з декларації Віталія Кіма за 2024 рікСкриншот з декларації Віталія Кіма за 2024 рік

Зазначимо, що у декларації за 2023 рік Віталій Кім вказував, що його дружина Юлія мала 0,71 монети Bitcoin на платформі Binance.

Зросли готівкові заощадження родини. Віталій Кім вказав, що на особистому рахунку в українському банку має 150 тисяч гривень (за 2023 рік було 101,5 тисячі гривень). Також вказано, що в іспанському банку Santander має 74 тисячі євро. Його дружина зберігає 44 тисячі гривень в українському банку та 68 тисяч 674 євро в Santander.

Віталій Кім зберігає готівкою 67 тисяч доларів, а його дружина – 2,47 мільйона гривень, 28,5 тисячі доларів та 70 тисяч євро.

Грошові активи вказані у декларації. Скриншот з відеоГрошові активи вказані у декларації. Скриншот з відео
Грошові активи вказані у декларації. Скриншот з відеоГрошові активи вказані у декларації. Скриншот з відео
Грошові активи вказані у декларації. Скриншот з відеоГрошові активи вказані у декларації. Скриншот з відео

У власності Кіма вказано п’ять квартир у Миколаєві площею (115,7 м2, 49,1 м2, 84,1 м2, 84,1 м2, 73,4 м2) Також у цьому розділі голова Миколаївської ОВА вказав нежитлове приміщення площею 293,61 м2. Ще одна квартира площею 57,9 є у його дружини.

Порівняно з 2023 роком не змінився автомобільний парк родини Віталія Кіма. родина володіє автомобілями: Mercedes-Benz E200 2015 року випуску та SUBARU XV 2.0 2017 року випуску. Також сім'я Кім орендують Volkswagen Touareg R-Line 2020 випуску, який належить компанії «ПП Моноліт».

У розділі цінного рухомого майна Віталій Кім вказав швейцарський годинник Hublot вартістю 438 тисяч 720 гривень. Вони належать його дружині Юлії Кім і були куплені у 2022 році.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що не нараховував собі премії протягом останніх чотирьох років через обіцянку, яку дав одному із журналістів.

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