Кім чотири роки не нараховував собі премії через запитання журналіста

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про свою зарплату та відмову від премії. Фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що не нараховував собі премії протягом останніх чотирьох років через обіцянку, яку дав одному із журналістів.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.

Нагадаємо, що у 2020 році голова Віталій Кім заявив, що готовий відмовитися від надбавок та премій до своєї заробітної плати, оскільки його не цікавить питання зарплати та надбавок, тому що першочергово йому необхідні повноваження, а не зарплата.

За словами Віталія Кіма, його місячна зарплата наразі складає близько 150 тисяч гривень, хоча кілька років тому вона була значно меншою.

Реклама

— Моя зарплата зараз близько 150 тисяч. Була близько 70 тисяч гривень, але змінили закон, і це мені на руку. Я ставив великі премії та надбавки для заступників. Коли мене обирали, один з журналістів спитав, чи буду я призначати собі премії. Я відповів, що ніколи не буду цього робити. І не отримував їх всі 4 роки, — розповів він.

За підрахунками Віталія Кіма, через відмову від премій за 4 роки він не отримав близько 3-4 мільйонів гривень.

Однак після реформування системи оплати праці та обмеження надбавок для державних службовців до 30%, його зарплата зросла до 150 тисяч гривень на місяць.

— Я порахував, що за чотири роки я не доставив собі премії на 3–4 мільйона гривень. І такий думаю: «Нафіг я пообіцяв йому не ставити собі премії?». Але реформа підняла зарплату мені до 150 тисяч гривень і обмежила премії моїм заступникам. І ми порівнялися, — сказав він.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у 2024 році задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.