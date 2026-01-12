 Прогноз погоди Миколаїв 13 січня

На Миколаївщині 13 січня прогнозують мороз до -14 градусів і ожеледицю

Перший сніг у Миколаєві 26 грудня 2025 рік. Фото: МикВістіПерший сніг у Миколаєві 26 грудня 2025 рік. Фото: МикВісті

У вівторок, 13 січня, у Миколаєві та області очікують мінливу хмарність без істотних опадів. За прогнозом синоптиків, на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду, повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, температура повітря в області вночі становитиме 9-14 градусів морозу, вдень — 3-8 градусів морозу.

У Миколаєві опадів не прогнозують. На дорогах також можлива ожеледиця. Вночі 9-11 градусів морозу, вдень — 4-6 градусів морозу.

Нагадаємо, що у Миколаєві за останні 30 років сніг на Різдво та Новий рік фіксували менш ніж у третині випадків. Найрідше сніг у Миколаєві спостерігали 31 грудня — лише у 7 випадках. При цьому найбільш показовим став 2014 рік, коли сніговий покрив повністю вкрив поверхню ґрунту.

