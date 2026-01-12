 Схема розкрадання на Херсонщині: понад ₴5,5 млн грн укравли під час будівництва

На Херсонщині викрили схему розкрадання понад ₴5,5 млн під час будівництва укриттів,  — ОГП

На Херсонщині викрили схему розкрадання понад ₴5,5 млн під час будівництва укриттів. Фото: Офіс Генпрокурора УкраїниНа Херсонщині викрили схему розкрадання понад ₴5,5 млн під час будівництва укриттів. Фото: Офіс Генпрокурора України

На Херсонщині правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та реконструкції укриттів. Загальна сума збитків перевищує 5,5 мільйона гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, наприкінці 2023 року директор приватної будівельної компанії уклав договори з однією з громад Херсонського району на капітальний ремонт укриття в опорному ліцеї. У проєктній і звітній документації вона нібито завищила обсяги та вартість виконаних робіт і використаних матеріалів. Унаслідок цього з бюджету перерахували понад 4 мільйона гривень, з яких більш як пів мільйона гривень, за версією слідства, отримали безпідставно.

Крім того, інженер технічного нагляду, який мав контролювати якість і обсяги робіт, погодив акти виконаних робіт без належної перевірки. Це призвело до додаткових збитків бюджету майже на 490 тисяч гривень.

У 2024 році, за інформацією правоохоронців, директор цієї ж компанії нібито застосував аналогічну схему під час реконструкції укриття в одному з медичних закладів Херсона. Таким чином він отримати з бюджету ще понад 5 мільйонів гривень.

Директору підрядної компанії повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні ( це частина 4, 5 статті 191, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України). Інженеру технічного нагляду також оголосили про підозру у службовій недбалості (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України). Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Києві оштрафували охоронця, який не пустив людей до підземного паркінгу під час обстрілів.

