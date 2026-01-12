Миколаївці сплатили до держбюджету понад ₴3 млрд військового збору

Військові на головній площі Миколаєва. Фото: МикВісті

У 2025 році платники податків Миколаївської області перерахували до державного бюджету 3,1 мільярда гривень військового збору на потреби української армії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

У податковій зазначили, що у 2025 році жителі регіону сплатили військового збору у 2,8 рази більше, ніж у 2024 році. Загальна сума надходжень зросла майже на 2 мільярди гривень.

Військовий збір становив 18,6% від усіх надходжень до державного бюджету з Миколаївської області.

Нагадаємо, У 2025 році підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів 1,9 мільярда гривень єдиного податку.