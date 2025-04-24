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У Херсоні вимкнули світлофори через атаки дронів

Наслідки російських атак по Херсону. Фото: Михаил ФедоровНаслідки російських атак по Херсону. Фото: Михаил Федоров

У Херсоні через активність російських дронів тимчасово вимкнули світлофори. Таке рішення прийняли військові разом з обласною владою задля безпеки населення.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

За його словами, російські війська свідомо полюють на цивільні автомобілі, і зупинка на світлофорі перетворює авто на легку мішень.

«Разом з військовими ухвалили рішення тимчасово вимкнути світлофори у Херсоні. Це рішення повʼязане з високою активністю російських дронів. Окупанти продовжують полювати на цивільні автівки. Світлофор зупиняє машину, а значить — робить її легкою мішенню для російських військових», — написав Олександр Прокудін.

Він закликав водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

Нагадаємо, що минулої доби під обстрілами та авіаударами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали десятеро мирних жителів.

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