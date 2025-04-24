Доба на Херсонщині: поранені 10 людей, пошкоджені будинки та трубопровід

Обстріл Херсонщини, фото: Нацполіція

Минулої доби під обстрілами та авіаударами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали десятеро мирних жителів.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Російські війська били по житлових кварталах і критичній інфраструктурі. Пошкоджено шість багатоповерхівок, вісім приватних будинків, трубопровід, господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль.

Нагадаємо, що також росіяни били по Миколаївщині. Після одного з ударів загорілась суха трава.