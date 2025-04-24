Росіяни двічі атакувала Миколаївщину дронами: виникла пожежа

Пожежа на Миколаївщині, ілюстративне фото ДСНС

У середу, 23 квітня, о 14:25 та 18:36 Куцурубську громаду Миколаївщини двічі атакували дронами FPV.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Після одного з ударів за межами населених пунктів загорілась суха трава. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 22 квітня, війська РФ девʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду. Унаслідок обстрілу в одному із сіл було пошкоджено приватний будинок, гараж, літню кухню та автомобіль. А в іншому селі, внаслідок удару FPV-дрона, пошкоджено електроопору.