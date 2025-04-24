Росіяни двічі атакувала Миколаївщину дронами: виникла пожежа
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- Марія Хаміцевич
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7:30, 24 квітня, 2025
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У середу, 23 квітня, о 14:25 та 18:36 Куцурубську громаду Миколаївщини двічі атакували дронами FPV.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Після одного з ударів за межами населених пунктів загорілась суха трава. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 22 квітня, війська РФ девʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду. Унаслідок обстрілу в одному із сіл було пошкоджено приватний будинок, гараж, літню кухню та автомобіль. А в іншому селі, внаслідок удару FPV-дрона, пошкоджено електроопору.
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